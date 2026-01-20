Von der Leyen: Trumpin tulliuhkaukset virhe, johon vastataan järkähtämättä

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Yhdysvaltain tulliuhkaukset eurooppalaisille maille Grönlannin takia ovat virhe. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU aikoo vastata niihin järkähtämättä ja yhtenäisenä sekä oikeassa suhteessa, von der Leyen sanoi Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa tiistaina.

Hän muistutti EU:n ja Yhdysvaltojen sopineen viime heinäkuussa kahdenvälisen kauppasopimuksen.

- Sopimus on sopimus, niin politiikassa kuin liike-elämässäkin. Kun ystävät kättelevät, sen täytyy merkitä jotakin, von der Leyen sanoi.

Von der Leyenin mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain pitäisi huolehtia turvallisuudesta arktisella alueella yhdessä. Osoituksena Euroopan haluista ja kyvyistä tähän hän mainitsi Suomen päätöksen myydä jäänmurtajia Yhdysvaltoihin.

VON DER LEYENIN mukaan EU valmistelee arktisen turvallisuuden tukipakettia, joka sisältäisi muun muassa massiivisia investointeja Grönlantiin alueen talouden ja infrastruktuurin kehittämiseksi.

- Meidän pitäisi käyttää puolustusmenojemme lisäystä eurooppalaiseen jäänmurtajakykyyn ja muuhun arktiselle turvallisuudelle tärkeään kalustoon, von der Leyen sanoi.

”Uusi itsenäinen Eurooppa”

Von der Leyenin mukaan kaiken lähtökohta on täysi solidaarisuus Grönlannille ja Tanskalle.

- Heidän alueensa itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus ovat ehdottomia, von der Leyen linjasi.

PUHEENSA aluksi von der Leyen totesi geopolitiikan olevan voimakkaassa ja pysyvässä muutoksessa. Tämä on luonut hänen mukaansa mahdollisuuden, mutta myös välttämättömyyden Euroopan unionille muuttua pysyvästi

- On aika tarttua mahdollisuuteen ja rakentaa uusi itsenäinen Eurooppa, von der Leyen sanoi.

Von der Leyenin mukaan uudenlainen Eurooppa on jo muotoutumassa. Hän muistutti kuulijoita muun muassa EU:n tuoreesta Mercosur-vapaakauppasopimuksesta Latinalaisen Amerikan maiden kanssa sekä ”kaikkien sopimusten äidiksi” kutsutun kauppasopimuksen valmistelusta Intian kanssa.

- Me valitsemme oikeudenmukaisen kaupan tullien sijaan. Kumppanuuden eristäytymisen sijaan, von der Leyen kuvaili eurooppalaista linjaa.

- Eurooppa valitsee aina maailman, ja maailma on valmis valitsemaan Euroopan, hän visioi.

Niilo Simojoki/STT