Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.1.2026 10:56 ・ Päivitetty: 20.1.2026 11:34

Von der Leyen: Trumpin tulliuhkaukset virhe, johon vastataan järkähtämättä

Fabrice COFFRINI /- AFP / LEHTIKUVA
Ursula von der Leyen Davosissa.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Yhdysvaltain tulliuhkaukset eurooppalaisille maille Grönlannin takia ovat virhe.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU aikoo vastata niihin järkähtämättä ja yhtenäisenä sekä oikeassa suhteessa, von der Leyen sanoi Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa tiistaina.

Hän muistutti EU:n ja Yhdysvaltojen sopineen viime heinäkuussa kahdenvälisen kauppasopimuksen.

- Sopimus on sopimus, niin politiikassa kuin liike-elämässäkin. Kun ystävät kättelevät, sen täytyy merkitä jotakin, von der Leyen sanoi.

Von der Leyenin mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain pitäisi huolehtia turvallisuudesta arktisella alueella yhdessä. Osoituksena Euroopan haluista ja kyvyistä tähän hän mainitsi Suomen päätöksen myydä jäänmurtajia Yhdysvaltoihin.

VON DER LEYENIN mukaan EU valmistelee arktisen turvallisuuden tukipakettia, joka sisältäisi muun muassa massiivisia investointeja Grönlantiin alueen talouden ja infrastruktuurin kehittämiseksi.

- Meidän pitäisi käyttää puolustusmenojemme lisäystä eurooppalaiseen jäänmurtajakykyyn ja muuhun arktiselle turvallisuudelle tärkeään kalustoon, von der Leyen sanoi.

”Uusi itsenäinen Eurooppa”

Von der Leyenin mukaan kaiken lähtökohta on täysi solidaarisuus Grönlannille ja Tanskalle.

- Heidän alueensa itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus ovat ehdottomia, von der Leyen linjasi.

PUHEENSA aluksi von der Leyen totesi geopolitiikan olevan voimakkaassa ja pysyvässä muutoksessa. Tämä on luonut hänen mukaansa mahdollisuuden, mutta myös välttämättömyyden Euroopan unionille muuttua pysyvästi

- On aika tarttua mahdollisuuteen ja rakentaa uusi itsenäinen Eurooppa, von der Leyen sanoi.

Von der Leyenin mukaan uudenlainen Eurooppa on jo muotoutumassa. Hän muistutti kuulijoita muun muassa EU:n tuoreesta Mercosur-vapaakauppasopimuksesta Latinalaisen Amerikan maiden kanssa sekä ”kaikkien sopimusten äidiksi” kutsutun kauppasopimuksen valmistelusta Intian kanssa.

- Me valitsemme oikeudenmukaisen kaupan tullien sijaan. Kumppanuuden eristäytymisen sijaan, von der Leyen kuvaili eurooppalaista linjaa.

- Eurooppa valitsee aina maailman, ja maailma on valmis valitsemaan Euroopan, hän visioi.

Niilo Simojoki/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.1.2026
Arvio: Oasis-kirja yhdistelee fanikirjaa, tuplaelämäkertaa ja selitysteosta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU