Von der Leyen vakuutti EU:n tukevan Puolaa – vaati droonimuuria Eurooppaan

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona vuoden tärkeimmän linjapuheensa Strasbourgissa Euroopan parlamentille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän aloitti puheensa nostamalla esiin Euroopan vaikeaa tilannetta ja puolustusta. Von der Leyenin mukaan EU käy tällä hetkellä taistelua, jossa se taistelee itsenäisen ja vapaan Euroopan puolesta uudessa maailmanjärjestyksessä.

Siksi Euroopan on itsenäistyttävä paitsi puolustuksensa myös kilpailukykynsä osalta.

- Mietin pitkään, pitäisikö minun aloittaa tämä puhe näin, koska unionimme on perustaltaan rauhanprojekti, eivätkä kaikki eurooppalaiset koe mukavaksi tällaista puhetapaa. Mutta emme voi piilottaa niitä vaikeuksia, joita eurooppalaiset kokevat päivittäin, hän sanoi Euroopan tila -puheessaan EU-parlamentille Strasbourgissa.

Von der Leyen sanoi, että sisäisten taistojen sijaan eurooppalaisten tulisi nyt keskittyä yhtenäisyyteen.

- Älkää erehtykö, tämä on taistelu tulevaisuudestamme.

VON DER LEYEN myös tuomitsi keskiviikon vastaisen yön tapahtumat Puolassa ja sanoi EU:n seisovan täysin Puolan takana. Puolan asevoimien mukaan maan ilmatilaan tunkeutui drooneja, joista osan ilmavoimat pudotti. Von der Leyenin mukaan Venäjän tekemä ilmatilan loukkaus oli vastuuton ja ennennäkemätön.

Von der Leyen viittasi puheessa myös vierailuunsa Euroopan itäisissä rajavaltioissa tässä kuussa. Osana vierailua von der Leyen kävi myös Suomessa.

Von der Leyenin mukaan EU:n on vahvistettava sen itäisten rajavaltioiden puolustusta, sillä ne pitävät Euroopan turvassa ja ymmärtävät Venäjää parhaiten.

- Nämä maat puolustavat meitä Itämereltä Mustallemerelle, hän sanoi.

Hänen mukaansa Eurooppaan on saatava droonimuuri.

- Meidän on investoitava reaaliaikaiseen avaruusvalvontaan, jotta yksikään joukkojen liike ei jää huomaamatta. Meidän on kuultava baltialaisten ystäviemme vetoomusta ja rakennettava droonimuuri.

EU-JOHTAJAN puheen alkuosa käsittelikin pitkälle Ukrainaa. Von der Leyenin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin painostamista rauhanneuvotteluihin on jatkettava.

Hän kertoi, että EU aikoo käynnistää yhteistyön Ukrainan kanssa lennokkien osalta, mitä rahoitetaan G7-maiden johtaman lainavälineen kautta. Lisäksi hän sanoi, että Venäjältä jäädytettyjä varoja tullaan käyttämään lainaan Ukrainan jälleenrakentamiseksi – ilman että varoihin suoraan kosketaan.

- Ukraina maksaa lainan takaisin vasta, kun Venäjä maksaa Ukrainalle sotakorvaukset.

Hän myös vahvisti EU:n valmistelevan Venäjään kohdistuvaa 19. pakotepakettia.

– Keskitymme erityisesti siihen, että pääsemme venäläisestä fossiilienergiasta nopeammin eroon.

Von der Leyen tarjoili myös puheessaan ison uutisen komission Gaza-politiikan osalta. Hän esitti puheessaan EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä kauppaan liittyvissä asioissa. Kyseessä on askel, jota osa jäsenmaista on vaatinut mutta jota komissio on tähän asti vastustanut. Lisäksi komissio haluaa asettaa sanktioita muun muassa äärilaitaa edustaville israelilaisministereille.

Von der Leyen kuitenkin myönsi, että tuen saaminen jäsenmailta voi olla vaikeaa. Jäsenmaiden joukossa on paljon Israelin ystäviä.

- Ehdotamme pakotteita ”äärilaidan” ministereille ja väkivaltaisille siirtokuntalaisille. Lisäksi ehdotamme assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä kauppaan liittyvissä asioissa, hän sanoi puheessaan.

Von der Leyenin mukaan ihmisen aiheuttama nälänhätä ei ole hyväksyttävä sodankäynnin keino ja sen on nyt loputtava – viitaten Israelin toimiin Gazassa.

KYSEESSÄ on merkittävä muutos komission politiikassa, sillä tähän asti kriitikot ovat syyttäneet von der Leyenia liiasta Israelin myötäilystä.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että sopimuksen kauppaosion jäädytys olisi merkittävin toimi, jolla EU voisi painostaa Israelia. EU on Israelin suurin kauppakumppani. Sopimus tarjoaa Israelille merkittäviä helpotuksia kaupankäyntiin, mutta sen jäädyttäminen ei lopettaisi kauppaa kokonaan.

Von der Leyen puolusti myös kritiikkiä saanutta EU:n ja Yhdysvaltojen tullisopimusta.

- Kauppasopimuksemme Yhdysvaltojen kanssa on kaikkein tärkein, miljoonat työpaikat ovat siitä riippuvaisia. EU-komission puheenjohtajana en käy koskaan uhkapeliä ihmisten elannolla, hän puolusti sopimusta.

Hän myös väitti, että Eurooppa sai ”parhaan mahdollisen saatavilla olevan diilin”.

Von der Leyen puhui parlamentille ensimmäistä kertaa sitten uudelleenvalintansa. Puhe sai paljon välihuutelua sekä aplodeja, minkä vuoksi EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola joutui ojentamaan parlamenttiedustajia muutamaan kertaan.