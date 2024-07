Vornasen tapauksesta lisätietoa: kotoa löytyi luvattomia kaasuaseita

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa poliisikansanedustaja Timo Vornasta (tv.) epäillään ampumisesta huhtikuussa ravintolan edustalla Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan epäilty oli viimeisessä kuulustelussa kertonut lähteneensä tapahtumapäivänä 26. huhtikuuta työhuoneestaan ase mukanaan.

Poliisi ei kerro 54-vuotiaan epäillyn henkilöllisyyttä, mutta kansanedustaja Vornanen on kertonut julkisuudessa olevansa epäilty. Poliisin mukaan epäilty on kertonut vieneensä aseen työhuoneeseensa kahdesti.

- Epäilty kertoi viimeisessä kuulustelussaan tuoneensa kahdesti aseen mukanaan omaan työhuoneeseensa. Tapahtumapäivänä hän oli lähtenyt työhuoneestaan ase mukanaan, tiedotteessa sanotaan.

Huhtikuun 29. päivänä poliisi sanoi, että sen tietojen mukaan epäillyllä ei ollut asetta mukana eduskunnassa. Tutkinnanjohtaja Jukka Larkio sanoo nyt, ettei ole varma, kysyttiinkö asiasta epäillyltä heti aluksi.

- Ei ole ollut tietoa, että olisi ollut mukana, mutta myöhemmin epäilty on kertonut, että on ollut mukana kaksi kertaa, Larkio sanoo STT:lle.

“Kyllä se aika lähelle on osunut maahan. Lähietäisyydelle.”

Poliisi epäilee Vornasta vaaran aiheuttamisesta Bar Ihkun ulkopuolella tapahtuneen ampumisen vuoksi. Epäilty ampui poliisin mukaan maahan baarin edessä ja osoitti aseella kahta ihmistä kohti. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa fyysisesti. Laukaus osui poliisin mukaan kuitenkin lähelle ihmisiä.

- Kyllä se aika lähelle on osunut maahan. Lähietäisyydelle.

Tilannetta edelsi poliisin mukaan riita, jonka yksiselitteinen syy ei selvinnyt tutkinnassa.

- Siellä on puhuttu järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kuulustelut ovat ristiriitaisia, että kuka on sanonut ja mitä on sanonut. Mutta niiden perusteella 54-vuotias on kertomuksensa mukaan kokenut olonsa uhatuksi. Mitään yksiselitteistä riidan aihetta ei ole, Larkio sanoo.

POLIISILLE ei tutkinnassa selvinnyt, kohdistuiko epäiltyyn todellista uhkaa.

- Onko siinä ollut sellaista uhkaa – en osaa sanoa. Ihmisethän kokevat uhan eri tavalla.

Vaaran aiheuttamisen lisäksi Vornasta epäillään ampuma-aserikkomuksesta, koska ampumisen jälkeen hän kantoi mukanaan ja käsitteli ladattua asetta päihtyneenä. Larkio sanoo, että epäillyllä oli ravintolassa mukana useampi patruuna. Epäilty oli hänen mukaansa päihtynyt alkoholista, mutta promillemäärästä ei ole tietoa, koska miestä ei puhallutettu.

- Hän on itse sanonut, että oli vahvasti päihtynyt.

VORNANEN on kertonut julkisuudessa ampuneensa varoituslaukauksen päästäkseen tilanteesta terveenä ja hengissä pois. Vornasen mukaan häneen kohdistunut uhkailu oli suusanallista.

- Korostan, että missään vaiheessa minulla ei ole ollut tarkoitus vahingoittaa ketään, Vornanen kertoi tiedotustilaisuudessa toukokuun lopulla.

Vornasen kotiin tehdyssä kotietsinnässä löytyi kaksi lipasta ja kaksi kaasuasetta, joihin hänellä ei ollut vaadittavia lupia. Niiden takia häntä epäillään myös ampuma-aserikoksesta.

- Kaasuaseet ovat olleet esimerkiksi koirien kouluttamiseen. Hänellä on aiemmin ollut lippaisiin sopiva ase, mutta ase on myyty, Larkio sanoo.

STT tavoitti Vornasen pian poliisin julkaiseman tiedotteen jälkeen, mutta hän ei kommentoinut rikosepäilyjä. Hän sanoi julkaisevansa myöhemmin tiedotteen.

POLIISI on kertonut tutkineensa myös epäiltyä laitonta uhkausta, joka liittyy ampumisillan tapahtumiin. Rikosilmoituksen oli jättänyt ampumisesta epäilty eli Vornanen.

- Rikosilmoitus koskee sanallista uhkailua, jota ampumisesta epäilty kertoo kokeneensa ravintolassa ja ravintolan ulkopuolella ampumisiltana, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Vornaseen kohdistuneesta rikoksesta epäilty on poliisin mukaan kiistänyt uhanneensa häntä.

Poliisi siirtää esitutkinnan syyteharkintaan tämän viikon aikana.

Timo Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä, ja hän on siviiliammatiltaan poliisi. Vornanen kuului perussuomalaisten eduskuntaryhmään, mutta hänet erotettiin rikosepäilyn takia.

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 14.49