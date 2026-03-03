Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.3.2026 06:28 ・ Päivitetty: 3.3.2026 08:32

VTV: Hän on Suomen lobatuin ministeri

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut avoimuusrekisterinsä tilastot viime vuoden lobatuimmista päättäjistä ja vaikutusaiheista. Eniten kirjattuja, virallisia yhteydenottoja sai työministeri Matias Marttinen (kok).

Avoimuusrekisteriin ilmoittautuneet yritykset ja yhteisöt kertovat määräajoin yhteydenpidostaan kansanedustajiin ja ministereihin, silloin kun vaikuttamisyritykset ovat säännöllisiä ja lukuisia.

Yleisin vaikuttamiskohde ovat eduskunta ja ministeriöt, ja eniten yhteyttä pidetään sähköpostitse. Kasvokkain tapaaminen on silti edelleen erittäin arvostettua.

VTV:n mukaan viime vuonna vaikuttajia kiinnosti eniten työministeri Matias Marttinen (kok), jolle kirjattiin 931 yhteydenottoa. Toisena oli ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok) 796:lla ja kolmantena elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps) 647:llä yhteydenotolla.

Nykyisistä ministereistä vähiten kiinnosti oikeusministeri Leena Meri (ps), joka sai rekisterissä vain 158 mainintaa.

YKSITTÄISISTÄ hankkeista lobbareita innostivat muun muassa kaavoitukseen, rakentamiseen ja kuntien varainkäyttöön liittyvät kalliit uudistukset.

– Rekisteriin tehtyjen toimintailmoitusten perusteella yksi lobatuimmista hankkeista vuonna 2025 vaikuttaisi olevan uusi alueidenkäyttölaki, sillä se keräsi eniten mainintoja. Toiseksi eniten mainintoja sai hankintalain uudistamishanke ja kolmanneksi eniten rahapelijärjestelmän uudistamishanke, VTV:n ylitarkastaja Ines Gullichsen kertoo tiedotteessa.

Kaikkiaan VTV sai ilmoituksia runsaalta tuhannelta organisaatiolta. Osa rekisterissä olevista yhteisöstä jätti ilmoitukset tekemättä sillä perusteella, että yhteydenpito jäi viime vuonna vähäiseksi tai sattumanvaraiseksi.

Rekisteriin ei myöskään tarvitse ilmoittaa kaikkia satunnaisia tapaamisia, esimerkiksi kohtaamisia yleisissä tilaisuuksissa ja niissä ministerille juttelemista, jos aihe ei suoraan liity yhteisön lobbaamaan asiaan.

Juttua muokattu klo 10:24. Korjattu virheellinen ilmaisu rekisterin vapaaehtoisuudesta ja jokaisten jutteluiden ilmoittamisvelvollisuudesta.

 

