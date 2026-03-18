Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

18.3.2026 07:39 ・ Päivitetty: 18.3.2026 07:39

VTV: Liikenneturvallisuuden kehittämistä jarruttavat monet seikat – 17-vuotiaille myönnettävät ajokortit työllistävät

LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Uudenmallinen nopeusvalvontakamera eli "peltipoliisi" Nelostiellä Sysmän Onkiniemessä marraskuussa 2018.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan Suomessa on liikaa hidasteita liikenneturvallisuuden kehittämiselle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ongelmia on muun muassa automaattisen liikennevalvonnan kehittämisessä. Automaattista liikennevalvontaa ovat VTV:n mukaan vaikeuttaneet muun muassa rikesakon korvautuminen liikennevirhemaksulla sekä maksujen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän uudistus.

Myös monimutkainen työnjako eri viranomaisten välillä on hidastanut valvonnan kehittämistä.

Tempoileva lainsäädäntö ja kilpailevat intressit turvallisuuden ja liikkumisen vapauden välillä ovat puolestaan haastaneet turvallisuuden kehittämistä esimerkiksi ajokortin myöntämisen osalta, VTV kertoo.

VTV sanoo, että Liikenne- ja viestintävirastoa on työllistänyt 17-vuotiaiden henkilöautoajokortin poikkeuslupamenettely, jossa lähes kaikki hakemukset kuitenkin hyväksytään.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU