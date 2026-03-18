Kotimaa
18.3.2026 07:39 ・ Päivitetty: 18.3.2026 07:39
VTV: Liikenneturvallisuuden kehittämistä jarruttavat monet seikat – 17-vuotiaille myönnettävät ajokortit työllistävät
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan Suomessa on liikaa hidasteita liikenneturvallisuuden kehittämiselle.
Ongelmia on muun muassa automaattisen liikennevalvonnan kehittämisessä. Automaattista liikennevalvontaa ovat VTV:n mukaan vaikeuttaneet muun muassa rikesakon korvautuminen liikennevirhemaksulla sekä maksujen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän uudistus.
Myös monimutkainen työnjako eri viranomaisten välillä on hidastanut valvonnan kehittämistä.
Tempoileva lainsäädäntö ja kilpailevat intressit turvallisuuden ja liikkumisen vapauden välillä ovat puolestaan haastaneet turvallisuuden kehittämistä esimerkiksi ajokortin myöntämisen osalta, VTV kertoo.
VTV sanoo, että Liikenne- ja viestintävirastoa on työllistänyt 17-vuotiaiden henkilöautoajokortin poikkeuslupamenettely, jossa lähes kaikki hakemukset kuitenkin hyväksytään.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.