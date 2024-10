VTV: presidentinvaalien vaalirahoitusilmoituksissa ei epäselvyyksiä

VTV tarkisti kaikkien kymmenen ilmoitusvelvollisen vaalirahoitusilmoitukset. Kaikilta ilmoitusvelvollisilta pyydettiin ilmoitusten saamisen jälkeen lisäselvityksinä kampanjatiliotteita ja kirjanpitotietoja, ja kaikki myös toimittivat VTV:lle pyydetyt lisäselvitykset.

VTV:n mukaan kahdeksan ilmoitusvelvollista täydensi tai korjasi ilmoitustaan valvonnan perusteella. Korjausten ja täydennysten jälkeen ilmoituksista ei löydetty epäselvyyksiä, virasto kertoo tiedotteessaan.

Tehdyt täydennykset tai muokkaukset liittyivät pääosin vaalirahoitusilmoitusten rahoitustietojen tarkennuksiin. Ilmoituksiin täydennettiin erityisesti tietoja yksittäisistä lahjoittajista.

Näiden tietojen puuttuminen on VTV:n mukaan yksi tyypillisimmistä, vaaleista toiseen toistuvista virheistä. Tuen antaja on yksilöitävä, jos tämän antama tuki on vähintään 1 500 euroa.