VTV: Puolueilta löytyi yhä unohtuneita tukia – Liike Nytillä eniten tilityspulmia

Puoluerahoitusta tutkinut Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV kertoo löytäneensä puolueilta, niiden paikallisosastoilta ja järjestöiltä jonkin verran ilmoittamatta jääneitä tukia. Eniten epäselvyyksiä oli Liike Nytin paikallistoiminnassa.

Piiloon jääneiden puolueavustusten, lahjoitusten ja -tukien määrä oli vuosilta 2021-2024 yhteensä 189 000 euroa. Ne on nyt tarkastusten ja uusien tilitysten jälkeen lisätty rahoitusrekisteriin.

– Yleisesti ottaen puoluelakia noudatetaan hyvin. Valvonnan kautta puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä on saatu parannettua, sanoo ylitarkastaja Malviina Vahtera tiedotteessa.

Puolueet keräsivät ja hankkivat vuosien 2021-2024 aikana toimintaansa varten yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Valvottavia puolueita ja yhdistyksiä on laskutavasta riippuen 150-170.

POIKKEUKSELLISESTI VTV ei tavoittanut muutamaa valvottavaansa ollenkaan.

Neljä Liike Nytin paikallispiiriä Helsingistä Savo-Karjalaan asti eivät toimittaneet VTV:lle lainkaan tietoja mahdollisesti saamistaan tukisummista, eikä niitä voitu siten tarkastaa.

Liike Nytin muillakin paikallisosastoilla oli vaikeuksia saada asiapapereitaan VTV:lle, osittain johtuen vastuuhenkilöiden puuttumisesta tai siitä että toiminta oli ollut marginaalista.

Myös parilta muulta pienpuolueelta osa VTV:n haluamista asiakirjoista jäi uupumaan.

Puolueiden pitää kyetä myös todistamaan, että niiden saama puoluetuki on käytetty tukisääntöjen mukaiseen toimintaan. Tätä ennakoiden Liike Nyt myös palautti oma-aloitteisesti osan saamastaan puoluetuesta valtioneuvoston kanslialle.