VTV:ltä välitön reaktio vaateelle presidenttiehdokkaiden kampanjarahoituksen julkistamisesta

SDP:n puoluehallituksen jäsen Dimitri Qvintus vaati tänään presidenttiehdokkaita avaamaan kampanjarahoituksensa jo ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Qvintus on saanut asialle tukea Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

– Ehdottoman samaa mieltä Dimitri Qvintuksen kanssa siitä, että äänestäjien olisi tärkeää tietää jo ennen äänestyshetkeä mistä ja keneltä vaalirahoitusta on vastaanotettu. Asia on erityisen merkityksellinen myös siitä syystä, että presidentinvaalissa ei ole euromääräistä ylärajaa tukisuorituksille. Yksittäinen tukija voi antaa jopa miljoonalahjoituksen ehdokkaan kampanjalle. Muissa vaaleissa tämä ei ole sallittua (yksittäisen tukijan antamalle tuelle on asetettu yläraja), VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

-Vastuullinen ehdokas kertoo kampanjan rahoituksesta avoimesti äänestäjille jo ennen vaaleja vapaaehtoisella ennakkoilmoituksella vaalirahoituksesta, Carlson jatkaa ja kertoo VTV:n julkaisevan ilmoitukset linkittämässään osoitteessa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta.

Ehdottoman samaa mieltä @DimitriQvintus kanssa siitä, että äänestäjien olisi tärkeää tietää jo ennen äänestyshetkeä mistä ja keneltä vaalirahoitusta on vastaanotettu. Asia on erityisen merkityksellinen myös siitä syystä, että…https://t.co/FcfZ85XA6Y — Jonna Carlson 🇺🇦 (@JonnaCarls0n) January 11, 2024