Vuoden 1951 Grönlanti-sopimus neuvotellaan uusiksi

Yhdysvallat ja Tanska aikovat neuvotella uusiksi sopimuksensa Grönlannin puolustamisesta, kertovat lähteet muun muassa AFP:lle ja CNN:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuonna 1951 solmittu sopimus antaa Yhdysvalloille oikeuden perustaa ja ylläpitää sotilastukikohtia Grönlannissa.

Toistaiseksi ei ole selvää, miltä osin vanha sopimus on tarkoitus uudistaa. AFP:n lähteen mukaan tukikohta-alueita ei ole tarkoitus siirtää osaksi Yhdysvaltoja.

1950-luvun sopimuksen mukaan tukikohtien sijainnista sovitaan tarkemmin Yhdysvaltain ja Tanskan neuvotteluissa. 2000-luvulla sopimuksen osapuoleksi lisättiin Grönlannin itsehallinto.

Sekä Tanska että monet asiantuntijat ovat aiemmin huomauttaneet, että Yhdysvallat voisi toteuttaa haluamansa turvallisuuden lisäämistoimet jo olemassa olevan sopimuksen puitteissa. Näin ollen perustetta Grönlannin haltuunotolle tai ostamiselle ei ole.

Yhdysvalloilla oli kylmän sodan aikana Grönlannissa useita sotilastukikohtia, mutta nyt kaikki yhtä lukuun ottamatta on suljettu.

YHDYSVALLAT ei voi tukikohtien tai joukkojen lisäämisen varjolla miehittää Grönlantia. Sopimukseen vuonna 2004 tehdyn lisäyksen mukaan Tanskaa ja Grönlantia pitää konsultoida merkittävistä muutoksista sotilaallisessa toiminnassa saarella.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin viranomaislähteiden mukaan usean Nato-maan sotilasjohto oli keskustellut Brysselissä keskiviikkona alueellisesta kompromissista Grönlannin suhteen.

Lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut ajatus, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten. Viranomaislähteiden mukaan kaavailtu suunnitelma olisi vastaavanlainen kuin Kyproksella, jossa Britannian sotilastukikohdat ovat Britanniaan kuuluvia maa-alueita.

Viranomaislähteet kertoivat Naton pääsihteerin Mark Rutten ajaneen tällä viikolla kyseistä kompromissia. Lehden lähteet eivät osanneet kuitenkaan sanoa, oliko Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin keskiviikkoiltana mainitsemaan alustavaan ratkaisumalliin sisältynyt näitä suunnitelmia.