Ulkomaat

6.10.2025 05:24 ・ Päivitetty: 6.10.2025 05:24

Vuoden Nobel-palkintojen saajat julkistetaan tämän viikon aikana – lääketiede avaa pelin

LEHTIKUVA / AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Tämän vuoden lääketieteen Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Karoliininen instituutti kertoo palkittavan tai palkittavien nimet puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime vuonna lääketieteen Nobelin saivat yhdysvaltalaiset Victor Ambros ja Gary Ruvkun. Heidät palkittiin työstään mikro-rna:n tutkimisessa ja löydöksistään sen toiminnasta ihmisen geenitoiminnan säätelyssä.

Toissa vuonna lääketieteen palkinnon saivat unkarilainen Katalin Kariko ja yhdysvaltalainen Drew Weissman työstä, joka mahdollisti koronarokotteen nopean kehittämisen.

Lääketieteen palkinnon julkistus aloittaa Nobel-viikon, joka jatkuu tiistaina fysiikan ja keskiviikkona kemian palkinnoilla. Kirjallisuuspalkinto on vuorossa torstaina.

Viikko huipentuu Nobelin rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa perjantaina.

Lääketieteen Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholman palkintogaalassa 10. joulukuuta.

