Vuodeosastoja lakkautuslistalla Lapissa – potilaille tuntikausien matkoja

Arviointimenettelyyn joutunut Lapin hyvinvointialue suunnittelee sulkevansa useita vuodeosastoja Lapissa. Ulriika Lampinen Demokraatti/Lappi

Säästötoimet kohdistuvat etenkin Länsi-Lappiin, missä lakkautusuhan alla ovat Muonion, Pellon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion vuodeosastot ja kello 16 jälkeen toimivat kiirevastaanotot.

Käytännössä pohjoisen länsirajan ainoa vuodeosasto löytyisi jatkossa Kemistä, mihin aiotaan keskittää myös virka-ajan ulkopuolinen lääkäreiden vastaanotto.

Lakkautetut vuodeosastot korvataan suunnitelman mukaan kotihoidolla, kotisairaalatoiminnalla, ensihoitopalveluilla ja asumisyksiköiden lyhytaikaispaikoilla.

Kemin lisäksi varsinaisia vuodeosastoja olisi vuoteen 2030 mennessä tarjolla vain Rovaniemellä, Kittilässä, Sodankylässä ja Ivalossa.

Idempänä Lapin hyvinvointialueella toimintansa päättäisivät myös Ranuan ja Posion vuodeosastot.

JOKIVARREN Lapissa tilannetta pidetään huolestuttavana.

Röntgenhoitaja, Muonion kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja Lapin hyvinvointialueen varavaltuutettu, Sakari Silén (sd.) pitää arveluttavana sitä, ettei muoniolaisia ole kuultu päätöksessä.

Myös saamelaiskäräjien kuuleminen olisi ollut lain mukaan välttämätöntä, sillä Muonion terveyskeskuksen vuodeosasto ja kiirevastaanotto palvelevat myös Enontekiön asukkaita ja saamenkielistä väestöä.

Muonioon on tarpeen mukaan tuotu asiakkaita muualtakin Lapista, kuten naapurikunnasta Kolarista, mistä vuodeosasto on jo lopetettu.

Samanlainen matka, kuin Helsingistä ajettaisiin asiakas Jyväskylään tai Viitasaarelle

MUONION vuodeosaston sulkeuduttua yhdensuuntainen ajomatka esimerkiksi Enontekiöltä Kemin vuodeosastolle kasvaa yli viiteen tuntiin.

– Se on samanlainen matka, kuin Helsingistä ajettaisiin asiakas Jyväskylään tai Viitasaarelle. Eivät ne kyllä hyväksyisi sitä, ne helsinkiläiset, Silén huomauttaa.

Tilanne länsirajalla ei vaikuta monien mielestä enää turvalliselta.

Samaan aikaan Lappiin odotetaan alkavana talvena yli miljoonaa turistia.

– Enontekiöllekin niitä lentää Briteistä ja Keski-Euroopasta. Mitä jos siellä sattuu jotain, Silén kysyy.

SILÉN on työskennellyt Muoniossa röntgenhoitajana lähes 30 vuotta.

Työsuhteen alkaessa vuodeosastolla oli 30 paikkaa. Sittemmin paikkamäärä puolitettiin viiteentoista. Muutama kuukausi sitten paikkoja vähennettiin hyvinvointialueen esityksestä kymmeneen.

Silén pitää mahdollisena, että muutos oli taktinen.

– Nyt voidaan sanoa, että kaikki alle 20-paikkaiset osastot lopetetaan. Se tässä varmaan on ollut takana, pitkällinen suunnitelma, että saadaan säästöjä.

Päätös on Silénin mielestä typerä. Hänen mukaansa Muonioon mahtuisi nykyiselläänkin 20 vuodeosastopaikkaa.

Lisäpaikat olisivat tarpeen, sillä esimerkiksi Rovaniemellä asiakkaita on kapasiteettiin nähden jatkuvasti liikaa. Muonioon taas ei oteta enempää asiakkaita, vaikka mahtuisikin.

– Täällä käy välillä taksi pihassa ja tuo potilaan Rovaniemen keskussairaalasta vuodeosastolle.

– Sanomme, ettei voida ottaa, kun meillä on osasto täynnä, kysykää muualta. Mummot ja papparaiset ajelevat taksilla ympäri Lappia ja etsivät paikkaa, mihin mennä. Näin se menee.

VUODEOSASTOJEN lakkautuksia varjostaa Lapissa sama musta aukko kuin koko arviointimenettelyä: lukuja ei anneta, eikä säästöjen vaikutusta tai oikeellisuutta pystytä arviomaan.

Epäselväksi jää, paljonko hyvinvointialueelle jää viivan alle, kun puuttuvia vuodeosastoja ja kiirevastaanottoja korvataan ensihoidolla ja kotisairaaloissa.

Myös riski siitä, että potilaat päätyvät säästötoimien seurauksena lopulta erikoissairaanhoitoon, on kartoittamatta. Juuri erikoissairaanhoidon tiedetään tulleen hyvinvointialueelle erittäin kalliiksi.

Joka tapauksessa selvää on, että ainakin ensihoidon kapasiteettia pitää kasvattaa tuntuvasti.

Silén arvelee, että säästötoimien suurimpia voittajia ovat taksit. Inhimilliset kustannukset sen sijaan saattavat nousta korkeiksi.

Mihin ne pannaan, ne mummot?

MUONIOSSA etenkin ikäihmisiin kohdistuu nyt leikkauksia monelta suunnalta.

Myös ikäihmisten ympärivuorokautista hoivakotia, Marjapaikkaa, ollaan lopettamassa.

Päätös vaikuttaa epäloogiselta, sillä ikääntyneiden määrän tiedetään Lapissa kasvavan pitkälle tulevaisuuteen.

Paikallisten palveluiden alasajo merkitsee asiakkaiden siirtelyä pahimmillaan satojen kilometrien etäisyyksillä, Silén sanoo.

– Jos katkaisen vaikka jalkani ja minut viedään Rovaniemelle, ei se haittaa. Kyllähän terve ihminen makaa muutaman päivän siellä, missä joutuu makaamaan. Mutta kaikille se ei ole inhimillistä.

– Vanhukselle, joka tulee makaamaan osastolla vaikka kuukauden, se on vaikeaa. Omaisille matka on pitkä ja vaikea. Eikä kaikilla ole mahdollisuutta lähteä katsomaan omaisiaan jonnekin 500 kilometrin päähän.

– Jos et ole dementikko, olet vielä järjissäsi ja makaat kaukana kaikesta, niin eihän se ole inhimillistä.

– Meillä käy joka päivä joku omainen täällä Muoniossa, Silén muistuttaa.

KOTIHOITOON siirtymistä vaikeuttaa Silénin mukaan se, ettei kaikilla pitkään hoivakodissa tai vuodeosastolla olleilla vanhuksilla ole enää edes kotia mihin mennä.

– Mihin ne pannaan, ne mummot? Sehän on heitteillejättö, kun ne pukataan johonkin laitoksiin ympäri Lappia.

– Tämä on käsittämätön yhtälö, että vanhusten paikkoja vähennetään, vaikka vanhuksia tulee koko ajan lisää, Silén jatkaa ja alkaa puhua eutanasian sallimisesta puoliksi leikillään, mutta ehkä myös jossain määrin tosissaan.

On paljon sellaisia, jotka ovat vasta rakentaneet talon tänne

TÄMÄNHETKISTÄ tunnelmaa työpaikallaan Muonion terveyskeskuksessa Silén luonnehtii kaoottiseksi.

– Varsinkin vuodeosaston porukka ja määräaikaiset pelkäävät, että kenkää tulee, kun osasto lopetetaan.

Parista kymmenestä työntekijästä määräaikaisia on noin puolet. Heidän työsopimuksiaan ei jatketa.

Vakituiset saatetaan siirtää kotihoitoon, mutta irtisanomisiakin voi olla tulossa.

Oman työsuhteensa päättymistä Silén osaa jo odottaa. Muoniosta loppuu röntgentoiminta.

– Minulla ei ole hätää. Puolitoista vuotta ja jään eläkkeelle. Pärjään kyllä.

– Mutta on paljon sellaisia, jotka ovat vasta rakentaneet talon tänne. Mitä he tekevät? Hehän ovat puilla paljailla. Mihin he muuttavat, jos täällä on talo ja muualla on töitä?

SILÉN toivoisi hyvinvointialueen säästötoimien kohdistuvan ylempiin portaisiin.

– Miksi se on aina se pienipalkkaisin ihminen, joka pannaan pihalle säästöjen vuoksi? Jos pantaisiin johtajatasolta puolet pihalle, pärjättäisiin varmasti.

Millaisia terveisiä hän lähettäisi päättäjille Helsinkiin?

– Tekisivät oikeita laskelmia, kun ei ole mitään lukuja esitetty. Sitten nähdään, tuleeko oikeasti säästöjä siitä, että suljetaan kaikki vuodeosastot ja toiminnot pieniltä paikkakunnilta.

– Onko se oikeasti säästöä, ja onko se inhimillistä? Onko kohtelu tasapuolista koko Suomessa?

– Lapin ihmisiä kohtaan se ei ole tasapuolista. Miettisivät vähän.

Lapin hyvinvointialueelle arviointomenettelyssä asetettu säästötavoite vuodelle 2026 on 40 miljoonaa euroa.