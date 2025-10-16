Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.10.2025 07:47 ・ Päivitetty: 16.10.2025 07:47

Vuokrat laskussa pääkaupunkiseudulla – Eniten nousua Rovaniemellä, Vaasassa ja Seinäjoella

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat hieman pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrataso on perinteisesti ollut maan korkein.

Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä heinä-syyskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin vain 0,1 prosenttia vuoden takaisesta, ARA-asuntojen vuokrat selvästi enemmän.

Demokraatti

Demokraatti

Suomen Vuokranantajien tiedotteen mukaan pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku voimistuu (-0,5 prosenttia). Muualla Suomessa vuokrat nousivat enemmän (+0,6), joskin nousuvauhti on hidastunut selkeästi.

Eniten vuokralla asuminen kallistui Rovaniemellä ja Vaasassa. Uutena joukkoon nousi Seinäjoki.

– Valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa on rakennettu paljon, mikä näkyy nyt poikkeuksellisen suurena vuokra-asuntotarjontana. Tarjonta on ollut jo neljän vuoden ajan erittäin runsasta, mikä painaa vuokria alaspäin, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson tiedotteessa.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä (+2,0 prosenttia), Vaasassa (+1,2) sekä Seinäjoella ja Mikkelissä (+1,1).

Toisaalta vuokrien lasku kiihtyy useassa kaupungissa. Suurimmat laskut nähtiin Vantaalla (-1,3 prosenttia), Porvoossa ja Hyvinkäällä (-1,1). Myös Keravalla, Espoo-Kauniaisissa, Riihimäellä, Helsingissä ja Järvenpäässä sekä Lappeenrannassa vuokrat laskivat.

AIEMMIN huonetyyppien välillä nähtiin selkeitä eroja vuokrakehityksessä, mutta nyt erot ovat tasoittuneet. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat kaikissa asuntotyypeissä tasaisesti.

Muualla Suomessa yksiöiden ja kaksioiden vuokrat nousivat hieman enemmän kuin kolmioiden. Aiemmin kehitys oli päinvastainen.

Yksiöiden vuokrat nousivat eniten pohjalaismaakunnissa: Kokkolassa, Vaasassa ja Seinäjoella. Kaksioissa ja kolmioissa suurin nousu nähtiin Rovaniemellä.

– Rovaniemellä ja Vaasassa ei ole saatu asuntohankkeita käyntiin, ja nyt seuraukset alkavat näkyä. Molemmissa kaupungeissa on tällä hetkellä vetovoimaa, mutta asuinrakentaminen ei seuraa perässä. Tilanne on täysin päinvastainen kuin pääkaupunkiseudulla: näissä kaupungeissa vuokrat nousevat, koska tarjontaa ei ole. Tämä on huolestuttavaa, sillä kasvu törmää seinään, jos asuntoja ei ole tarjolla, Karlsson sanoo.

ARA-VUOKRAT nousivat edelleen selvästi vapaarahoitteisia vuokria nopeammin. Suurimmat korotukset mitattiin Joensuussa (+6,0 prosenttia), Turussa (+4,9) ja Mikkelissä (+4,4). Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat nousivat keskimäärin 3,7 prosenttia, kun muualla maassa nousu oli 3 prosenttia.

– Valtion tukemaa tuotantoa on rakennettu myös Turkuun, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on jo muutenkin historiallisen runsasta. En poissulkisi mahdollisuutta, että Turku liittyy kaupunkien joukkoon, joissa vapaarahoitteiset vuokrat alkavat laskea. Samalla ARA-vuokrat nousevat noin viisi prosenttia.

– Kun rakennetaan lähes yksinomaan valtion tuotantotuella, myös segregaation riski kasvaa. Päättäjien olisi syytä olla tarkkana siinä, mihin rakennetaan ja millaisia alueita nyt luodaan tuleviksi vuosikymmeniksi, Vuokranantajien ekonomisti Karlsson kommentoi.

Kommentit

