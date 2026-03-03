Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.3.2026 08:51 ・ Päivitetty: 3.3.2026 08:51

Wärtsilä aloittaa muutosneuvottelut – taloushallinnon työpaikkoja liipasimella

ANNI ÅGREN / LEHTIKUVA

Teknologiayhtiö Wärtsilä aloittaa taloushallinnon muutosneuvottelut. Yhtiö arvioi, että Suomessa vähenee noin 110 tehtävää ja uusia perustettaisiin 30. Tämä tarkoittaisi 80 tehtävän nettovähennystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Wärtsilä aikoo organisoida uudelleen taloushallintonsa ja perustaa sisäisen palvelukeskuksen Puolan Gdanskiin.

Arvioitu vähennystarve on maailmanlaajuisesti enintään 205 tehtävää, mutta suunnitteilla on perustaa 130 uutta tehtävää. Näiden lukujen perusteella vähennystarve painottuisi Suomeen.

