15.8.2025 15:48 ・ Päivitetty: 15.8.2025 15:49

Washington haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen

GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LEHTIKUVA/AFP
Presidentti Trump lähetti kansalliskaartin pääkaupunki Washingtoniin ja asetti paikallisen poliisin liittovaltion alaisuuteen.

Yhdysvalloissa pääkaupunki Washingtonin yleinen syyttäjä haastoi perjantaina presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen pääkaupungin poliisin haltuunotosta. Asiasta kertoi Washingtonin yleinen syyttäjä Brian Schwalb viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syyttäjän mukaan Trumpin hallinnon toimissa on kyse muun muassa Washingtonin itsehallinto-oikeuden loukkauksesta.

-  Tämä on vakavin uhka, jonka Washingtonin itsehallinto on koskaan kohdannut, ja taistelemme sen pysäyttämiseksi, Schwalb kirjoitti.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi oli vain tunteja aiemmin määrännyt Washingtonin lainvalvontaa koskevista laajoista muutoksista. Bondi sanoi, että Trumpin hallinnon virkamiehen tulisi ottaa alueen poliisipäällikön tehtävät vastuulleen.

Presidentti Trump ilmoitti aiemmin viikolla lähettävänsä kansalliskaartin pääkaupunki Washingtoniin ja asettavansa paikallisen poliisin liittovaltion alaisuuteen.

Torstai-iltana puolustusministeriö Pentagon ilmoitti, että 800 kansalliskaartin sotilasta oli saapunut pääkaupunkiin.

Washington Postin mukaan Schwalb on pyytänyt liittovaltion tuomaria toteamaan, että Trumpin ja Bondin toimet ovat perustuslain vastaisia ja ylittävät Washingtonin itsehallintolain mukaiset rajat. Schwalb pyysi tuomaria myös estämään Bondin tekemän määräyksen.

LAIN mukaan presidentti voi julistaa hätätilan ja käyttää paikallispoliisia tilapäisesti liittovaltion tarkoituksiin, kuten Trump teki aiemmin tällä viikolla.

Washington Postin mukaan kyseessä on valtataistelu täysin aiemmin testaamattomalla alueella.

Trumpin hallinto on perustellut kansalliskaartin lähettämistä Washingtoniin sillä, että sen tarkoituksena on kitkeä pääkaupunki sitä riivaavasta rikollisuudesta. Trump on väittänyt, että Washington on täynnä rikollisuutta, kodittomuutta ja että sen talous on retuperällä.

Washingtonin poliisin tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivaltarikollisuus on vähentynyt eikä lisääntynyt.

