Washington Post: Joe Biden on antanut luvan jalkaväkimiinojen toimittamiseen Ukrainalle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on antanut luvan toimittaa Ukrainalle jalkaväkimiinoja, kertovat yhdysvaltalaiset virkamieslähteet Washington Postille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden lähteiden mukaan Bidenin hallinto on syvästi huolissaan Venäjän viime viikkojen hyökkäyksistä Ukrainan etulinjoja vastaan ja näkee kiireellisen tarpeen hillitä etenemistä. Pentagon puolestaan uskoo, että miinojen toimittaminen on yksi hyödyllisimmistä toimista, joita Bidenin hallinto voi tehdä auttaakseen hidastamaan Venäjän hyökkäystä.

Washington Postin lähteiden mukaan miinojen käyttö rajoitettaisiin Ukrainan alueelle, ja niiden käytön odotetaan keskittyvän Ukrainan itäosiin.

YHDEN virkamiehen mukaan Ukrainalle toimitettavat jalkaväkimiinat olisivat väliaikaista sorttia, eli ne joko räjähtävät ajan myötä itsekseen tai muuttuvat toimimattomiksi akkujen tyhjettyä, eikä niiden katsota olevan enää vaarallisia siviileille. Hänen mukaansa ukrainalaiset päättäjät ovat myös sitoutuneet olemaan sijoittamatta miinoja tiheästi asutetuille alueille.

Asevalvonnan asiantuntijoiden mukaan jopa edellä kuvaillun kaltaiset ei-pysyvät miinat muodostavat turvallisuusriskin.

Reilusti toistasataa maata on allekirjoittanut jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen, koska miinojen katsotaan aiheuttavan pysyvää haittaa siviileille. Yhdysvallat ja Venäjä eivät ole allekirjoittajien joukossa, mutta Ukraina on. Myös muun muassa Suomi on allekirjoittanut kyseisen sopimuksen.

VUONNA 2022 Biden elvytti presidentti Barack Obaman aikakauden käytännön, joka kielsi Yhdysvaltain jalkaväkimiinojen toimituksen ja käytön Korean niemimaan ulkopuolella. Biden onkin aiemmin ollut haluton toimittamaan miinoja Ukrainalle, koska hänen oman hallintonsakin sisällä on ollut huolta siitä, että riski siviileille on kohtuuttoman suuri.

Venäjän edistyminen taistelukentällä on kuitenkin ajanut Valkoisen talon etsimään uusia tapoja auttaa Ukrainaa. Kiireen tuntua on lisännyt omalta osaltaan myös Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Trump on lupaillut saavansa pikaisen lopun sodalle Ukrainassa.

Sunnuntaina uutisoitiin viranomaislähteeseen nojaten, että Bidenin hallinto on antanut Ukrainalle luvan käyttää pitkän kantaman yhdysvaltalaisaseita iskuihin Venäjän maaperälle. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo varoittanut Venäjän kostavan tuoreet ohjusiskut.