19.11.2025 16:13 ・ Päivitetty: 19.11.2025 16:13

WHO:lta koruttomat luvut naisten kokemasta parisuhde- ja seksuaalisesta väkivallasta

iStock

Lähes kolmannes maailman naisista on kokenut parisuhdeväkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

WHO:n raportin mukaan jopa 840 miljoonaa naista on maailmanlaajuisesti kokenut elämänsä aikana parisuhdeväkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa, jonka tekijä on joku muu kuin romanttinen partneri. Raportissa on analysoitu tietoja 168 maasta vuosien 2000-2023 ajalta.

Lisäksi pelkästään viimeisen vuoden aikana 316 miljoonaa naista oli kohdannut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteessaan. WHO:n mukaan parisuhdeväkivallan vähentämisessä on edistytty erittäin hitaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Raportin mukaan kaikkiaan 263 miljoonaa naista on kokenut seksuaalista väkivaltaa muussa kuin parisuhteessa sen jälkeen, kun he ovat täyttäneet 15 vuotta.

Raportissa nostetaan esiin se, että naisiin kohdistuva väkivalta alkaa varhain, ja sen riskit jatkuvat läpi elämän.

Katso hinnat!



