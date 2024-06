Wilmersin vapauspuolue ottamassa kovan vaalivoiton – esimakua laitaoikeiston äänivyörystä?

Kannatusmittausten ennusteet radikaalien oikeistoryhmien noususta EU-parlamenttiin näyttävät käyvän toteen, kun Hollannissa Geert Wildersin (kuvassa) johtama oikeistopopulistinen vapauspuolue (PVV) on ovensuukyselyjen perusteella ottamassa hurjan vaalivoiton 7 paikalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nykyparlamentissa Wildersin puolueella ei ole yhtään paikkaa. Vapauspuolue on kyselyjen mukaan vain yhtä paikkaa perässä vihreiden ja työväenpuolueen liittoumaa, jota johtaa entinen EU-komissaari Frans Timmermans.

Hän toppuutteli puheessaan vapauspuolueen vaalivoiton merkitystä.

- Minusta on tärkeä signaali, että kaikki pro-Eurooppa puolueet pärjäsivät hyvin näissä vaaleissa, Timmermans sanoi ovensuukyselyjen tulosten julkistuksen jälkeen.

- Se näyttää, että suurin osa hollantilaisista haluaa osallistua vahvemman Euroopan rakentamiseen.

VAPAUSPUOLUE on tunnettu tiukoista maahanmuuton, islamin ja EU:n vastaisista kannoistaan. Se on esimerkiksi vaatinut moskeijoiden ja koraanin julistamista laittomiksi ja kansanäänestystä EU-jäsenyydestä.

- PVV sai parhaan tuloksensa ja suurimman voittonsa ikinä EU-vaaleissa! Kiitos miljoonille äänestäjillemme heidän tuestaan, Wilders riemuitsi viestipalvelu X:ssä.

Kaikkiaan Hollannille on jaossa 31 paikkaa EU-parlamentin 720 paikasta. Vaalit kiinnostivat Hollannissa aiempaa enemmän äänestysprosentin ollessa 47, kun vuoden 2019 vaaleissa se oli 5 prosenttiyksikköä vähemmän, kertoo muun muassa BBC.

Hollantilaisten jälkeen uurnille suuntaavat tänään Tshekki ja Irlanti.

SIIRTOLAISUUS ja turvapaikkajärjestelmä ovat ensimmäistä kertaa nousseet EU-vaalien kärkiaiheiksi myös Irlannissa. Monet ehdokkaat ovat ottaneet maahanmuuton vastustamisen vaaliteemakseen, vaikka aiemmissa vaaleissa se ei ole johtanut maassa suureen vaalimenestykseen.

Maahanmuuttovastaisuus on kuitenkin nousussa Irlannissa, jossa 20 prosenttia väestöstä on syntynyt maan ulkopuolella ja johon on kuluvana vuonna saapunut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

Keskeinen kysymys Irlannissa vaaleissa on kuitenkin edelleen, päihittääkö keskustaoikeistolainen pääministeripuolue Fine Gael oppositiokilpailijansa, tasavaltalaismielisen Sinn Feinin, kun maassa järjestetään tänään myös paikallisvaalit.

Irlannissa 3,6 miljoonalla ihmisellä on äänioikeus EU-vaaleissa. Maasta valitaan 14 europarlamentaarikkoa.

TSHEKISSÄ jaossa on 21 paikkaa, mutta äänestysinnon kanssa on merkittäviä haasteita. Edellisissä EU-vaaleissa äänestämässä kävi vain 28,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Ennakkoon voittoa on povattu entisen pääministerin, miljardööri Andrej Babishin keskustalaiselle ANO-liikkeelle.

Pelot Venäjän vaalivaikuttamisesta ovat nousseet Tshekissä sen jälkeen, kun maan tiedustelupalvelu kertoi maaliskuussa saaneensa selville, että pääkaupunki Prahassa toimiva, Kremliä lähellä olevien ihmisten pyörittämä Voice of Europe -uutissivusto on käyttänyt europarlamentaarikkoja Kremlin propagandan levittämiseen.

Suurin osa Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta äänestää sunnuntaina. Kansallisia tuloksia ja paikkaennusteita julkaistaan aikaisintaan sunnuntaina kello seitsemän aikaan illalla Suomen aikaa.