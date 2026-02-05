Witkoff: Venäjä ja Ukraina ovat sopineet vankienvaihdosta

Venäjä ja Ukraina sopivat torstaina käydyissä neuvotteluissa vaihtavansa yli 300 vankia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on ensimmäinen vankeinvaihto osapuolten välillä viiteen kuukauteen, sanoi asiasta kertonut Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff X-viestissä.

Vankienvaihdosta sovittiin Abu Dhabissa, jossa oli jatkettu keskiviikkona käynnistynyttä uutta kierrosta Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa.

Venäjän mukaan Ukraina ja Venäjä luovuttavat kumpikin yli 150 sotavankia.

Witkoffin viestistä ei ollut ilmennyt, luovuttaako kumpikin osapuoli 314 vankia vai tarkoittiko hän kaikkia vaihdettavia vankeja yhteensä.

Hänen viestistään ei myöskään selvinnyt, ovatko kaikki sotavankeja vai vaihdetaanko myös vangittuja siviilejä.

WITKOFFIN mukaan työtä rauhan saavuttamiseksi on vielä jäljellä, vaikka neuvottelut olivatkin hänestä ”tuottavia ja yksityiskohtaisia”.

– Keskusteluja jatketaan, ja lisää edistystä odotetaan lähiviikkoina, Witkoff sanoi. Hän ei antanut uusia päivämääriä.

Myös Venäjä oli luonnehtinut aiemmin, että Abu Dhabin neuvotteluissa oli tapahtunut edistystä.

Venäjän neuvottelija Kirill Dmitrijev luonnehti AFP:n mukaan, että rauhanneuvottelut ovat ”edenneet hyvään suuntaan”.

Dmitrijev syytti kuitenkin Euroopan maita siitä, että ne olisivat yrittäneet vaikuttaa neuvotteluihin ja häiritä niiden edistymistä.

UKRAINA ei vielä torstaina iltapäivällä ollut kommentoinut neuvottelujen edistymistä, vaan vahvisti aamupäivällä Suomen aikaa ainoastaan neuvottelujen käynnistyneen.

- Toinen neuvottelupäivä Abu Dhabissa on alkanut. Työskentelemme samojen raamien sisällä kuin eilenkin: kolmenvälisiä keskusteluja, ryhmätyötä ja yhteisten kantojen sovittelemista, Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov sanoi AFP:n mukaan.

Myös Ukrainan mukaan neuvottelut ovat olleet perusteellisia ja tuottavia ja niissä keskityttiin konkreettisiin tavoitteisiin.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi kuitenkin keskiviikkona, ettei sota pääty ennen kuin Ukraina taipuu Venäjän ehtoihin.

Tässä kuussa tulee kuluneeksi tasan neljä vuotta siitä, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Venäjä on myös jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin neuvotteluista sekä kovista talvipakkasista huolimatta.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski torstain vastaisenakin yönä kahdella ohjuksella sekä yli 180 lennokilla, haavoittaen kahta ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

NEUVOTTELUJEN tärkein solmukohta on Itä-Ukrainan alueiden kohtalo. Venäjä vaatii Ukrainaa luovuttamaan Itä-Ukrainassa myös sellaisia alueita, joita se ei ole onnistunut sodassa valtaamaan. Parhaillaan Venäjä miehittää noin 20 prosenttia Ukrainasta.

Ukraina ei ole suostunut vetäytymään Donbassin alueelta, vaan vaatii konfliktin jäädyttämistä nykyiselle rintamalinjalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen rauhanyritystensä olevan ratkaisevan tärkeässä roolissa rauhan saavuttamiseksi.

- Putin pelkää ainoastaan Trumpia, Zelenskyi sanoi keskiviikkona ranskalaisen France24-kanavan haastattelussa.

Hän vetosi Yhdysvaltoihin sanomalla, että Trump voi painostaa Venäjää enemmän taloudellisilla pakotteilla ja jatkamalla aseapua Ukrainalle.