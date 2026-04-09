Ulkomaat
9.4.2026 13:16 ・ Päivitetty: 9.4.2026 13:16
WJS: Näin Trump aikoo rangaista
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin lähipiiri harkitsee joidenkin Nato-maiden rankaisemista siitä, etteivät ne auttaneet Yhdysvaltoja ja Israelia sodassa Irania vastaan.
Asiasta kertoi Wall Street Journal -lehti varhain torstaina Suomen aikaa.
Lehden lähteiden mukaan alustavaan suunnitelmaan kuuluisi yhdysvaltalaisten joukkojen vetäminen pois joistain maista, ja Yhdysvallat voisi sulkea tukikohtansa Espanjassa tai Saksassa.
Sen sijaan joukkoja siirrettäisiin Yhdysvaltoja auttaneisiin maihin kuten Puolaan ja Romaniaan.
Yhdysvalloilla on kymmeniä tuhansia sotilaita ympäri Eurooppaa.
