WSJ: Ukrainan ja Venäjän neuvotteluiden osallistujilla havaittu mahdollisia myrkytysoireita

Oireet olivat sellaisia, joita tyypillisesti esiintyy kemiallisten aseiden altistuksen yhteydessä.

Kolmikkoon kuuluivat Abramovitsh, toinen venäläinen liikemies ja ukrainalainen kansanedustaja Rustem Umerov. Neuvottelut alkoivat iltapäivällä 3. päivä kuluvaa kuuta ja kestivät aina iltakymmeneen saakka.

Kolmikon oireet alkoivat heidän palattuaan majapaikkaansa Kiovassa. Ihon ja silmien ärsytys sekä pistävä päänsärky jatkuivat seuraavaan aamuun asti. Kaikilla oli samanlaisia oireita.

Myös Wall Street Journal on kertonut epäillystä myrkytystapauksesta.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

