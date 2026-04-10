10.4.2026 06:11 ・ Päivitetty: 10.4.2026 06:11
Xi tapasi Taiwanin oppositiojohtajan – tarkoituksena ”rauhan siementen kylväminen”
Kiinan presidentti Xi Jinping tapasi perjantaina Taiwanin pääoppositiopuolue Kuomintangin (KMT) puheenjohtajan Cheng Li-wunin Pekingissä.
Tapaamisesta kertoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua.
Cheng saapui alkuviikosta vierailulle Manner-Kiinaan. Vierailun alkaessa ei ollut tiedossa, tapaisiko hän Xitä matkansa aikana.
KYSEESSÄ on ensimmäinen KMT:n puheenjohtajan vierailu Manner-Kiinassa noin vuosikymmeneen. Cheng on sanonut matkansa tarkoituksena olevan ”rauhan siementen kylväminen”.
Kuomintang on ajanut suhteiden lähentämistä Kiinaan, joka katsoo itsenäisesti hallitun Taiwanin kuuluvan omaan alueeseensa.
Viime vuosina Kiina on lisännyt sotilaallista painostusta järjestämällä sotaharjoituksia Taiwanin ympärillä.
