X:n haastaja Bluesky kehuu kasvaneensa räjähdysmäisesti – käyttäjiä jo lähes 17 miljoonaa

Yhdysvaltalaismiljardööri Elon Muskin omistaman X-viestipalvelun haastajaksi perustettu Bluesky on kertonut kasvaneensa suorastaan räjähdysmäisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perjantaina Bluesky ilmoitti käyttäjämääränsä kasvaneen pelkästään kuluneen vuorokauden aikana miljoonalla uudella käyttäjätilillä. Blueskyn ilmoittaessa asiasta sen käyttäjämäärä hipoi 17 miljoonaa.

Moni uusi käyttäjä on hypännyt Blueskyhin X:stä syyttäen Muskin viestipalvelua vihapuheen mahdollistamisesta sekä asiattoman sisällön lisääntymisestä. Lisäksi käyttäjät ovat sanoneet kaivanneensa X:ää edeltäneen Twitterin keskustelukulttuuria.

Käyttäjäpako on ajoittunut Yhdysvaltojen vaalien jälkimaininkeihin, kun presidentinvaalit voittanut republikaanien Donald Trump on koonnut tulevaa hallintoaan, jossa myös Elon Musk on saamassa roolin.

Esimerkiksi brittilehti Guardian sekä ruotsalainen Dagens Nyheter ilmoittivat lopettavansa palvelun käytön.

ELON MUSK on rajoittanut uutiskanavien sisältöjen ja muiden linkkien leviämistä X:ssä.

BBC:n mukaan ryntäys Blueskyhin on aiheuttanut sen, että yhä keskeneräinen viestipalvelu on aika ajoin jumiutunut.

Palvelulla ei myöskään ole kestävää rahoitusmallia eikä se julkaise mainoksia.

Blueskyn perusti viisi vuotta sitten Twitteriä perustamassa ollut Jack Dorsey. Hän halusi luoda uuden Twitterin, jota ei kuitenkaan omistaisi yksi ainoa henkilö tai taho ja jossa myös käyttäjät voisivat säilyttää tietojaan muilla kuin viestipalvelun palvelimilla.

Aluksi viestipalveluun pystyi liittymään ainoastaan kutsusta, mutta helmikuusta lähtien palveluun on saanut avata tilin kuka tahansa.

BLUESKY ei kuitenkaan enää vastaa Dorseyn haavetta hajautetusta omistajuudesta. Dorsey itse lähti Blueskyn hallituksesta viime toukokuussa, ja nyt palvelua johtaa sen pääosin omistava yhdysvaltalainen Jay Graber.

X ei toistaiseksi ole julkaissut käyttäjämääriään, mutta alustalla arvioidaan olevan satoja miljoonia tilejä ympäri maailmaa. Forbesin mukaan Musk on kertonut, että X:ää käyttää päivittäin 250 miljoonaa ihmistä.