Ydinaselakiesitys toi syytöksiä parlamentarismin ohittamisesta – ”Korsuhenki rikottiin sooloilulla”

Ydinenergialain muutosesitys kiehautti eduskunnan oppositiota: kokoomus sai moitteita salailusta ja puolustuspolitiikan linjanmuutoksesta. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) vetosi välttämättömyyteen Venäjän uhan edessä.

Eduskunnan käsittelyyn tulee nyt ydinenergialain muutos, joka sallisi ydinaseiden tuonnin ja kauttakulun Suomen alueelle. Myös rikoslakia ollaan muuttamassa niin, että siinä säädetään poikkeuksista ydinräjähteiden kuljettamiseen, toimittamiseen ja hallussapitoon täällä.

Häkkäsen mukaan lakimuutokset ovat välttämättömiä Suomen turvallisuudelle epävakaassa tilanteessa, Naton ydinpelotteen hyödyntämiseksi ja Venäjän aggression vuoksi.

SDP:n, keskustan ja vihreiden edustajat kritisoivat etenkin prosessia, jossa kokoomus vain ilmoitti muutoshankkeesta muille yksipuolisesti. Opposition mielestä tämä rikkoi paitsi luottamusta hallituksen ja eduskunnan välillä, myös pitkäaikaista ulko- ja turvallisuuspolitiikasta yhdessä päättämisen perinnettä.

Sekä SDP:n pitkäaikainen puolustusvaliokunnan jäsen Mika Kari että valiokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) ihmettelivät, miksi asian tuomisessa eduskuntaan kesti kolme vuotta Nato-jäsenyyden voimaantulosta eikä siitä sitten informoitu puolueita.

– Puolustusvaliokunnassa on ollut toimiva korsuhenki, joka nyt on rikottu kokoomuksen sooloilulla, Savola kommentoi.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Suomi osallistuu jo Naton ydinasesuunnitteluun nykyisen lainsäädännön rajoissa. Hän ihmetteli, miksi hallitus on yhtäkkiä poistamassa ydinaseilta kaikki rajoitteet, ja miksei rajoitteita voida kirjata laintasoisina säännöksinä.

Demarien puheenjohtaja Antti Lindtman muistutti, että vuonna 2024 puolustusvaliokunta ei nähnyt tarvetta muuttaa ydinenergialakia.

– Ehdotimme monia tapoja edetä asiassa parlamentaarisesti. Kaikki tyrmättiin, että mitään neuvotteluja ei tule, hän sanoi.

Lindtmania mietitytti myös, voidaanko ilmavoimien hävittäjät vastedes muuntaa ydinasekäyttöön yksipuolisella päätöksellä.

Häkkänen ei vastannut suoraan vaan korosti, että kaksikäyttökoneisiin liittyvät ratkaisut ovat jo nykylaissa mahdollisia.

– Ja olemme kyllä kuunnelleet SDP:n esitykset, mutta emme voineet suostua niihin. Kun asia ilmoitettiin parlamentaarisesti puolueille, se meni julkiseksi. Silloin hallituksella tuli olla kanta valmiina asiaan. Kannan vastuun prosessista, mutta tämä oli pienin paha.

VOIMAKKAINTA kritiikkiä esitykselle antoivat odotetusti vasemmistoliiton edustajat. Johannes Yrttiahon mukaan esitys uhkaa jopa Suomen täysivaltaisuutta itsenäisenä valtiona.

– Ydinaseista päättävät vain ydinasevallat itse. Jos lakia muutetaan, niin Yhdysvallat voi tuoda Suomeen halutessaan ydinaseita. DCA-sopimuksen myötä se voi jo nyt tuoda aseita ja joukkoja Suomeen. Vetoan kaikkiin esitystä kritisoiviin puolueisiin, että ne peruisivat sen seuraavassa hallituksessa, Yrttiaho sanoi salissa.

Hallitus on korostanut, ettei tänne vastedeskään tuotaisi ydinaseita ilman Suomen hyväksyntää, mutta DCA:n ehdoissa ydinaseiden liikuttelua ei nytkään ole erikseen kielletty.

Veronika Honkasalo (vas.) syytti kokoomusta ”ennenkuulumattoman epädemokraattisista” toimintatavoista ja epäili, että taustalla on pelko kannatuksen sulamisesta epäonnistuneen sisäpolitiikan vuoksi.

– Nato ei tätä lakimuutosta Suomelta vaadi, sitä ajaa hallitus ja kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora.