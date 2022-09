Yhdysvallat älähti Navalnyin kaltoinkohtelusta – ”Venäjä pelkää niitä, jotka puhuvat totta”

Yhdysvallat syyttää Venäjää vangitun oppositiohahmon Aleksei Navalnyin kaltoinkohtelusta vankilassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime viikkoina Navalnyi, 46, on kertonut, että hänet on useaan otteeseen pantu eristyksiin rangaistuksena. Lisäksi hänen avustajansa ovat kertoneet, että uusien viestintäkäytäntöjen vuoksi he eivät saa tietoa Navalnyin tilanteesta.

Navalnyi on Venäjän presidentin Vladimir Putinin kovaääninen arvostelija. Hän suorittaa yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta useista tuomioista, joiden hän sanoo olevan poliittisia.

YHDYSVALTAIN ULKOMINISTERIÖN lausunnon mukaan vankila toistuvasti häiritsee Navalnyin oikeuksien toteutumista valvomalla tämän tapaamisia juristiensa kanssa sekä viivästyttämällä viestintää ja dokumenttien vaihtoa Navalnyin ja tämän avustajien välillä.

Ministeriö katsoo lausunnossaan, että Navalnyin toistuva kiusaaminen on osoitus Venäjän hallinnon epävarmuudesta ja siitä, kuinka Venäjä pelkää ”niitä, jotka puhuvat totta”.

Viime viikolla Venäjällä julkaistiin kuvia Navalnyista, joka näyttää riutuneelta ja uupuneelta.