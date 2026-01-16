Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.1.2026 10:44 ・ Päivitetty: 16.1.2026 10:44

Yhdysvallat ja Taiwan sopuun kauppasopimuksesta

I-Hwa CHENG /AFP / LEHTIKUVA
Piikiekko Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (TSMC) innovaatiomuseossa Hsinchussa marraskuussa.

Yhdysvallat ja Taiwan ovat päässeet sopuun kauppasopimuksesta. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat alentaa taiwanilaisten tuotteiden tuontitulleja 20 prosentista 15 prosenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi sopimuksen kerrotaan lisäävän taiwanilaisyritysten investointeja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain kauppaministeriön mukaan taiwanilaiset siru- ja teknologiayritykset tulevat tekemään vähintään 250 miljardin dollarin arvosta uusia, suoria investointeja, jotka liittyvät esimerkiksi puolijohteisiin tai tekoälyyn.

Taiwanin kerrotaan myös tarjoavan luottotakuita helpottaakseen näitä investointeja.

Yli puolet Taiwanin viennistä Yhdysvaltoihin on tieto- ja viestintäteknologian tuotteita, kuten puolijohteita. Taiwanin vahvan aseman siruteollisuudessa on katsottu pitkään suojaavan sitä Kiinan hyökkäykseltä tai saarrolta ja kannustavan Yhdysvaltoja puolustamaan Taiwania.

Toisaalta Kiinan uhka on lisännyt huolta globaalien toimitusketjujen varmuudesta ja kasvattanut painetta lisätä sirutuotantoa Taiwanin ulkopuolella.

Taiwan totesi, että se pysyy sopimuksen jälkeenkin maailman tärkeimpänä siruvalmistajana. Sopimus tarvitsee vielä hyväksynnän Taiwanin parlamentilta, jossa on esitetty huolta maan aseman mahdollisesta heikentymisestä sirumarkkinoilla.

Kiina ilmoitti ”vastustavansa päättäväisesti” Yhdysvaltain ja Taiwanin keskenään solmimaa kauppasopua. Kiina pitää Taiwania omana kapinallisena maakuntanaan.

SAMAAN AIKAAN toisella puolen Taiwaninsalmea Pekingissä vierailulla oleva Kanadan pääministeri Mark Carney julkisti Kanadan ja Kiinan päässeen alustavaan kauppasopuun, jossa vähennetään niin ikään maiden välisiä tuontitulleja.

Pekingissä matkalla oleva Carney tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kanada on pyrkinyt lämmittämään pitkään pakkasen puolella olleita kauppasuhteitaan Kiinaan, jotta taloudellinen riippuvuus naapurimaa Yhdysvalloista vähenisi.

Kanadan näkökulmasta Yhdysvallat on muuttunut arvaamattomaksi presidentti Donald Trumpin toisella kaudella. Trumpin pakotepolitiikka on sotkenut myös Kanadan ulkomaankauppaa.

Osana Kiinan kanssa solmittua sopimusta Kanada sallii tuoda maahan 49 000 kiinalaista sähköautoa alennetulla 6,1 prosentin tuontitullilla, Carney kertoo.

Lisäksi Kiina sallii kanadalaisille matkustajille viisumivapaan pääsyn Kiinaan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

