8.11.2025 07:27 ・ Päivitetty: 8.11.2025 07:27
Yhdysvallat jättää G20-kokouksen väliin – tässä selitys
Yhdysvallat ei aio lähettää lainkaan edustajia Etelä-Afrikassa järjestettävään G20-kokoukseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perusteli perjantaina Truth Social -palvelussaan päätöstä sanoen, että Etelä-Afrikan valkoinen vähemmistö on vainojen kohteena.
Etelä-Afrikka on kiistänyt Trumpin useaan otteeseen esittämät väitteet siitä, että maan valkoinen väestö olisi järjestelmällisen vainon ja surmaamisen kohteena.
Trump oli kertonut aiemmin, että Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance osallistuisi G20-kokoukseen hänen sijastaan.
G20-maiden huippukokous järjestetään kahden viikon päästä Etelä-Afrikan Johannesburgissa.
Trump suunnittelee järjestävänsä ensi vuonna G20-huippukokouksen Doral-golfklubillaan Floridan osavaltion Miamissa.
