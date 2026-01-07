Yhdysvallat otti haltuunsa Venäjän saattaman tankkerin Pohjois-Atlantilla

Yhdysvallat kertoi keskiviikkona ottaneensa haltuunsa kaksi pakotteiden alaisena pitämäänsä tankkeria, toisen Pohjois-Atlantilla ja toisen Karibianmerellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pohjois-Atlantilla haltuun otettua öljytankkeria on pidetty Venäjän varjolaivastoon kuuluvana. Yhdysvaltojen Euroopan-joukot (USEUCOM) kertoi tankkerin haltuunotosta viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvallat ajoi takaa tankkeria viikkojen ajan sen jälkeen, kun maan rannikkovartiosto epäonnistui alukseen nousussa. Alus onnistui välttämään Yhdysvaltain saarron Venezuelan ympärillä viime kuussa.

Aiemmin nimellä Bella 1 seilannut ja sittemmin nimensä Marineraksi vaihtanut alus oli seurantatietojen mukaan lähestynyt keskiviikkona Islannin talousvyöhykkeen vesiä.

YHDYSVALTOJEN mukaan Pohjois-Atlantilla haltuun otettu alus on osa varjolaivastoa, joka kuljettaa Venezuelan, Venäjän ja Iranin öljyä pakotteiden vastaisesti. Alukseen itseensä on kohdistunut pakotteita vuodesta 2024 lähtien.

Alus vaihtoi Venäjän lipun alle vasta takaa-ajon alettua nimenvaihdoksensa yhteydessä. Aluksen miehistö myös maalasi Venäjän lipun tankkerin kylkeen.

Venäjä tuomitsi keskiviikkona aluksen haltuunoton ja vaati venäläismiehistön saavan palata kotiin joutuisasti. Vaatimuksesta kertoi maan valtionmedia.

TOISEN pakotteiden alaisena pitämänsä tankkerin Yhdysvallat kertoi keskiviikkona ottaneensa haltuun Karibianmerellä.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan kansainvälisillä vesillä liikkunut alus harjoitti Karibianmerellä laitonta toimintaa. Asevoimien mukaan alus ei seilannut minkään valtion lipun alla.

Yhdysvaltain toimet ovat olleet osa maan presidentin Donald Trumpin Venezuelaan kohdistamia painostustoimia, jotka huipentuivat viime viikonloppuna presidentti Nicolas Maduron kaappaukseen.

Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. New Yorkissa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä Maduro kiisti syyllistyneensä rikoksiin.

TRUMP sanoi tiistaina paikallista aikaa Venezuelan väliaikaishallinnon toimittavan Yhdysvalloille 30-50 miljoonaa barrelia öljyä. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan öljy myydään markkinahintaan. Trumpin mukaan saatuja rahoja hallinnoi hän itse. Hän sanoo varmistavansa, että tuotot käytetään venezuelalaisten ja yhdysvaltalaisten hyväksi.

Trump on jo aiemmin vaatinut Venezuelan luonnonvaroja Yhdysvaltain käyttöön.

Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantaina vastaisena yönä, ja Trump väitti tämän jälkeen, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa.

Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nimetty Delcy Rodriguez vakuutti kuitenkin tiistaina, ettei mikään ulkomainen taho hallitse Venezuelaa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 18.26 muun muassa tiedoilla Karibianmerellä haltuun otetusta aluksesta.