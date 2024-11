Blinken lupaa “lujaa vastausta” – Yhdysvallat: pohjoiskorealaisia sotilaita osallistuu jo taisteluihin Kurskissa

Pohjoiskorealaiset sotilaat ovat alkaneet osallistua taisteluihin Venäjän rinnalla Kurskin alueella Ukrainan vastaisella rajalla, Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken lupaa Yhdysvalloilta tähän “lujaa vastausta”.

Ministeriön edustajan mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjän itäosiin yli 10 000 sotilasta. Näistä valtaosa on siirtynyt Kurskin alueelle Ukrainan rajan pintaan, missä Ukraina pitää edelleen hallussaan alueita. Kurskissa pohjoiskorealaisten on jo havaittu osallistuneen taisteluihin.

- Tämä vaatii ja myös saa lujan vastauksen, Blinken sanoi Brysselissä, jossa hän keskustelee Naton ja EU:n edustajien kanssa Ukrainan tukemisesta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö arvioi reilu viikko sitten, että Pohjois-Korea olisi lähettänyt jopa 12 000 sotilasta alueelle, mutta pohjoiskorealaisten joukkojen osallistumista taisteluihin ei tuolloin vahvistettu.

MYÖS ETELÄ-KOREAN tiedustelupalvelu kertoi keskiviikkona, että Pohjois-Korean sotilaat osallistuvat jo taisteluihin Kurskin alueella. Pohjoiskorealaisia joukkoja on tiedustelupalvelun mukaan siirtynyt alueelle viimeisen kahden viikon aikana.

- Joukkoja on siirretty alueelle, ja ne ottavat jo nyt osaa taisteluihin, tiedustelupalvelu sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti aiemmin, että Venäjä valmistelee noin 50 000 sotilaan vahvuisten joukkojen kokoamista Kurskiin. Zelenskyin mukaan joukoissa on mukana pohjoiskorealaisia sotilaita.

UKRAINASSA annettiin keskiviikkoaamuna koko maan laajuinen ilmahälytys, ja maan presidentinkanslia varoitti pääkaupunki Kiovaan suuntautuvasta ohjusiskusta.

Venäjä on tehnyt Ukrainaan viikon ajan iskuja keskeytyksettä.

Donald Trumpin viimeviikkoinen voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on lisännyt pelkoja siitä, että lännen tuki Ukrainalle heikkenee. Väistyvän Joe Bidenin hallinnon ulkoministerinä Blinken pyrki Brysselissä edistämään tukea Ukrainalle.

Hän tapaa Naton pääsihteerin Mark Rutten, EU:n ulkosuhteita hoitavan Josep Borrellin, tämän seuraajan Kaja Kallaksen sekä Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.18