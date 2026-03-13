Talous
13.3.2026 05:48 ・ Päivitetty: 13.3.2026 05:48
Yhdysvallat sallii venäläisen raakaöljyn myymisen väliaikaisesti
Yhdysvallat aikoo osaltaan sallia väliaikaisesti maailman merillä olevan venäläisen öljyn myymisen energiamarkkinoiden vakauttamiseksi.
Maan valtiovarainministeriö on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita, jotka on lastattu laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.
Kyseessä on väliaikainen helpotus Venäjää vastaan sen Ukrainassa käymän sodan vuoksi asetettuihin pakotteisiin.
Öljyn hinnat ovat olleet viime aikoina koholla Lähi-idässä vajaat kaksi viikkoa sitten syttyneen sodan seurauksena.
