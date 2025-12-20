Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.12.2025 13:08 ・ Päivitetty: 20.12.2025 13:08

Yhdysvallat teki kostoiskun isisin tukikohtiin – Trump: iskulla Syyrian hallinnon tuki

Yhdysvallat teki laajan iskun Syyriaan äärijärjestö Isisiä vastaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan iskulla on Syyrian hallinnon tuki.

Ainakin viisi äärijärjestö Isisin jäsentä kuoli Yhdysvaltain iskettyä Syyriaan Isisin tukikohtiin. Iskut kohdistuivat yli 70 kohteeseen maan keskiosassa. Iskuissa käytettiin hävittäjiä, taisteluhelikoptereita ja tykistöä. Jordanian ilmavoimien hävittäjät tukivat iskuissa.

Asiasta kertoo tarkkailujärjestö Syrian Observatory for Human Rights.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan isku oli vastaus Isisin noin viikkoa aiemmin tekemään iskuun. Viime viikon lauantaina kolme yhdysvaltalaista kuoli Isisin tekemässä iskussa Syyriassa.

Jordanian mukaan maa osallistui iskuun ehkäistäkseen äärijärjestöjä uhkaamasta Syyrian naapurimaita.

Viime viikon iskun jälkeen Yhdysvallat on kumppaneineen tehnyt Syyriassa ja Irakissa ainakin kymmenen operaatiota, joissa on Yhdysvaltain asevoimien mukaan kuollut tai kiinniotettu yli 20 terroristista toimijaa.

