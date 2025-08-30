Yhdysvallat testaa YK:n yleiskokousta – evää viisumit palestiinan edustajilta

EU vaatii Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen päätöstään evätä viisumit palestiinalaishallinnon edustajilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiaa kommentoi lauantaina Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas.

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina epäävänsä viisumit palestiinalaishallinnon edustajilta, joiden oli ollut tarkoitus osallistua YK:n syyskuun yleiskokoukseen New Yorkissa.

Päätös koskee noin 80:tä palestiinalaista, mukaan lukien palestiinalaishallinnon presidenttiä Mahmud Abbasia. Asian vahvistaa BBC:n ja Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies.

Palestiinan YK-edustusto ei kuulu rajoituksen piiriin.

Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot ilmoitti niin ikään lauantaina, ettei Yhdysvaltojen pitäisi evätä YK:n yleiskokoukseen saapuvilta palestiinalaishallinnon viranomaisilta viisumeita.

- YK:n yleiskokoukseen saapumiselle ei pitäisi olla mitään rajoituksia, Barrot sanoi.

Barrot ja Kallas kommentoivat viisumipäätöstä EU:n epävirallisen ulkoministerikokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa.

Ulkoministeriön lausunnossa ei alkujaan erikseen tarkennettu, keitä kaikkia viisumipäätös koskee. Esimerkiksi Abbasin kohtalo oli epäselvä. Palestiinalaislähteiden mukaan Abbasin oli ollut määrä matkustaa New Yorkiin.

- Yhdysvallat on avoin uudelle, Yhdysvaltain lakeja kunnioittavalle vuoropuhelulle, jos palestiinalaishallinto ja Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) täyttävät velvoitteensa ja ne ryhtyvät konkreettisiin toimiin palatakseen rakentavalle kompromissin ja rauhanomaisen rinnakkaiselon tielle Israelin kanssa, lausunnossa sanottiin.

Useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun YK:n yleiskokouksessa.

YHDYSVALTAIN ulkoministeriö syytti perjantaisessa lausunnossaan palestiinalaishallintoa niin kutsutusta oikeussodasta.

Lausunnossa mainitaan erikseen muun muassa kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle ja YK:n alaiselle kansainväliselle tuomioistuimelle ICJ:lle Israelin toimista tehdyt valitukset.

YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Yhdysvallat ja Israel ovat puolestaan syyttäneet Ranskaa ja muita suurvaltoja siitä, että ne palkitsevat Hamasin tunnustamalla Palestiinan.

Israel sanoi perjantaina pitävänsä rohkeana Yhdysvaltain päätöstä evätä viisumit.

PALESTIINALAISHALLINTO taas vaati Yhdysvaltoja perumaan päätöksen. Hallinnon mukaan päätös on täysin ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Presidentti Abbasin kanslian mukaan viisumipäätös rikkoo YK:n päämajaa koskevaa vuoden 1947 sopimusta. Kyseisen sopimuksen nojalla Yhdysvaltojen on yleensä sallittava ulkomaisten diplomaattien pääsy YK:n päämajaan.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric sanoo, että YK aikoo keskustella asiasta Yhdysvaltain ulkoministeriön kanssa. Keskusteluita on määrä käydä Dujarricin mukaan linjassa YK:n päämajasopimuksen kanssa.

Vuonna 1988 Yhdysvallat kieltäytyi antamasta viisumia PLO:n silloiselle johtajalle Jasser Arafatille. Yleiskokous pidettiin lopulta tuona vuonna New Yorkin sijaan Sveitsin Genevessä.