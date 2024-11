Yhdysvallat tunnusti Edmundo Gonzalez Urrutian Venezuelan vaalein valituksi presidentiksi

Yhdysvallat tunnustaa opposition ehdokkaan Edmundo Gonzalez Urrutian (kuvassa) Venezuelan vaalein valituksi presidentiksi, kertoo ulkoministeri Antony Blinken viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalaisministerin mukaan venezuelalaiset ilmaisivat tahtonsa heinäkuussa järjestetyissä vaaleissa ja valitsivat Gonzalez Urrutian presidentiksi.

- Demokratia vaatii äänestäjien tahdon kunnioittamista, Blinken kirjoittaa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat on viitannut Gonzalez Urrutiaan heinäkuussa järjestetyin vaalein valittuna presidenttinä. Venezuelaa johtaa itsevaltaisesti vuodesta 2013 vallassa ollut Nicolas Maduro, jonka hallinto ei ole julkaissut yksityiskohtaisia äänestystietoja.

Venezuelan ulkoministeri Yvan Gil vastasi Yhdysvaltojen tunnustukseen kutsuen sitä naurettavaksi. Gil kutsui Blinkeniä viestipalvelu Telegramissa kirjoittamassaan viestissä Venezuelan viholliseksi.

YHDYSVALTOJEN lisäksi muun muassa lukuisat Latinalaisen Amerikan valtiot ovat jo katsoneet oppositioehdokkaan voittaneen vaalit.

Gonzalez Urrutia pakeni syksyllä Venezuelasta Espanjaan, mistä hän sai poliittisen turvapaikan. Myös oppositiopuolueen johtaja Maria Corina Machado elää piilossa.

Maduron kiistanalainen uudelleenvalinta on johtanut maassa suuriin protesteihin, joissa on kuollut kymmeniä ihmisiä. Lisäksi noin 2 400:sta protesteissa kiinniotetusta mielenosoittajasta vain reilut 200 on vapautettu.