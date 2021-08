Yhdysvallat varautuu mahdollisiin uusiin iskuihin Kabulin lentokentällä – Isisin isku oli paha kolaus Bidenin ulkopolitiikalle

Afganistanissa Yhdysvallat varautuu mahdollisiin uusiin hyökkäyksiin Kabulin lentokentällä. Kenraali Frank McKenzien mukaan uhkana ovat ainakin autopommi- ja raketti-iskut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Teemme kaikkemme ollaksemme valmiit, McKenzie sanoi BBC:n mukaan.

Äärijärjestö Isisin Afganistanin haara, josta käytetään myös nimitystä Isis-K, teki torstaina pommi-iskun Kabulin kentän läheisyydessä. Iskussa kuoli 13 Yhdysvaltain sotilasta ja ainakin 60 afganistanilaista. Isisin mukaan iskulla oli tarkoitus tappaa ”tulkkeja ja muita Yhdysvaltain kätyreitä”.

Afganistanissa valtaan noussut Taleban-äärijärjestö kertoi menettäneensä liki 30 taistelijaa iskussa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden (kuvassa) vakuutti puheessaan, että Yhdysvallat jatkaa evakuointeja ja tulee kostamaan iskun.

– Terroristit eivät estä meitä. Emme lopeta tehtävää. Jatkamme evakuointeja, presidentti sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Afganistanista on saatu evakuoitua jo yli 100 000 ihmistä, mutta maassa on edelleen noin 1 500 Yhdysvaltain kansalaista. Briteillä on evakuoimatta noin 400 ihmistä ja Saksalla parisataa. Ranska oli lopettamassa evakuointejaan torstaina, mutta heti ei ollut selvää, oliko se saanut kaikki evakuoitavansa maasta.

Suomi lopetti niin ikään evakuointinsa torstaina. Maasta saatiin pois noin 340 ihmistä, mutta joitain kymmeniä listalla olleita jäi edelleen maahan. Heitä pyritään auttamaan kansainvälisten tahojen välityksellä.

Paha, mutta ei välttämättä pysyvä, isku Bidenille

Lentokenttäiskussa kuoli päivän aikana enemmän yhdysvaltalaissotilaita kuin Afganistanissa yhtenäkään päivänä vuosikymmeneen. Elokuussa 2011 äärijärjestö Taleban ampui alas Yhdysvaltain asevoimien helikopterin Vardakin maakunnassa lähes sadan kilometrin päässä Kabulista. Tuolloin 30 asevoimiin kuuluvaa kuoli iskussa.

Isku on myös toistaiseksi vakavin ulkopoliittinen koetinkivi Bidenin ulkopolitiikalle. Republikaanit eivät ole odotetusti säästäneet kritiikkiään demokraattipresidentille.

– Joe Bidenin kädet ovat veressä. Tämä on kammottava epäonnistuminen kansalliselle turvallisuudelle ja inhimillinen katastrofi. Se on täysin Joe Bidenin heikon ja epäpätevän johtajuuden syytä. Hän ei sovi asevoimiemme ylipäälliköksi, tykitti edustajainhuoneen jäsen Elise Stefanik.

Republikaanisenaattori Marsha Blackburnin mukaan Bidenin tulisi erota, minkä jälkeen hänet olisi pantava virkasyytteeseen.

Politiikan tutkijoiden mukaan Biden ei kuitenkaan välttämättä ole kärsinyt pysyvää vahinkoa.

– Tärkein poliittinen kysymys, sen jälkeen kun vetäytyminen on saatu loppuun, on se, pitääkö valtaosa kansasta hyvänä asiana sitä, että emme enää ole maassa. Jos näin on, tämä asia todennäköisesti painuu unholaan, pohti Marquetten yliopiston tutkija Charles Franklin.