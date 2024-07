Yhdysvallat: Venäjä ja Kiina lisäävät yhteistyötään arktisella alueella

Näin kerrotaan ministeriön julkaisemassa uudessa arktisen alueen strategiassa.

Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks sanoi strategian julkaisun yhteydessä maanantaina, että ilmastonmuutos voimistaa haasteita alueella. Hänen mukaansa nousevat lämpötilat ja oheneva jääpeite avaavat alueen lisääntyvälle kilpailulle merireiteistä ja luonnonvaroista.

Arktinen alue voi kokea ensimmäisen käytännössä jäättömän kesänsä vuoteen 2030 mennessä, ja merijään häviäminen lisää sekä arktisten merenkulkureittien kulkukelpoisuutta että pääsyä luonnonvaroihin, Yhdysvaltojen arktisessa strategiassa sanotaan.

HICKSIN mukaan Kiina on tärkeä rahoittaja Venäjän energiahankkeille ja myös maiden välinen sotilaallinen yhteistyö alueella on lisääntynyt. Venäjä on viime vuosina perustanut uusia ja kunnostanut neuvostoajan lopun jälkeen hylättyjä sotilaallisia kohteita arktisella alueella. Kiina taas on laittanut rahaa napa-alueiden tutkimukseen.