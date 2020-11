Yhdysvalloissa ennätys: yli 200 000 uutta koronatartuntaa

Yhdysvalloissa on todettu yli 200 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, Johns Hopkinsin yliopiston seuranta kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on uusi ennätys päivittäin todettujen tartuntojen määrässä. Lukemaan sisältyy viikonlopulta aiemmin kirjaamatta jääneitä tartuntoja.

Koronatilanne Yhdysvalloissa on pahentunut entisestään. Maassa on todettu jo viikon ajan yli 100 000 uutta tartuntaa päivässä.

Guardian kertoo myös, että tiistaina koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien ihmisten määrä olisi ollut Yhdysvalloissa suurin sitten pandemian alun. Sairaalassa arvioidaan olevan yli 61 000 ihmistä.

Esimerkiksi Kaliforniassa sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut 32 prosentilla viimeisen kahden viikon aikana.

Maanantaina Yhdysvallat ylitti ensimmäisenä maana 10 miljoonan koronatartunnan rajapyykin. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu jo lähes 240 000.

Presidentiksi nouseva Joe Biden on määritellyt koronaepidemian hallintaan saamisen uuden hallintonsa yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi.

Vanuatulla on todettu ensimmäinen tartunta.

Myös Tyynellämerellä sijaitsevalla Vanuatun saarella on todettu ensimmäinen koronatartunta, Guardian kertoo.

Oseanian piskuinen saari oli yksi harvoista maailman valtioista, jossa ei ollut todettu koronaa tähän päivään mennessä. Saaren läheisin naapurimaa Salomonsaaret sijaitsee lähes 1 000 kilometrin päässä.

Tauti todettiin saaren alkuperäisväestöön kuuluvalla, joka oli saapunut saarelle Yhdysvalloista Australian ja Uuden-Seelannin kautta.

Maan pääministerin Bob Loughmanin mukaan Vanuatun tilanne on yhä turvallinen. Henkilö on eristetty, ja hänen kontaktejaan on alettu jäljittää.