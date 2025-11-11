Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulun loppu voi jo häämöttää – senaatti hyväksyi rahoituspaketin

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt rahoituspaketin, jolla pyritään saamaan päätökseen liittovaltion hallinnon ennätyspitkä sulku. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja Washington Post. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Senaatti järjesti asiasta monta äänestystä maanantaina Washingtonin aikaa. Viimeisen äänestyksen läpimenosta kerrottiin Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä kello neljän jälkeen.

Kompromissiratkaisu vaatii vielä edustajainhuoneen hyväksynnän sekä presidentti Donald Trumpin allekirjoituksen.

Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson on kertonut CNN:lle pyytäneensä kongressiedustajia palaamaan Washingtoniin äänestystä varten. Johnson on pitänyt edustajainhuonetta istuntotauolla sulun aikana.

- Haluaisin äänestää tänä iltana senaatin istunnon jälkeen, mutta kaikilta kestää jonkin aikaa palata (äänestämään), Johnson sanoi CNN:lle.

Uutistoimisto AFP:n mukaan edustajainhuone voi päästä äänestämään asiasta ehkä jo keskiviikkona.

Presidentti Trump kuvaili liittovaltion hallinnon sulun päättymiseen tähtäävää senaatin kompromissiratkaisua erittäin hyväksi maanantaina.

Toimittajille asiaa Valkoisessa talossa kommentoinut Trump arvioi, että maa saadaan avattua pikapuoliin.

Trump sanoi noudattavansa kongressissa leivottua sopimusta, joka muun muassa peruisi hänen hallintonsa tekemiä liittovaltion työntekijöiden irtisanomisia.

LIITTOVALTION hallinnon sulku on jatkunut jo yli 40 päivää. Edellinen ennätyspitkä sulku nähtiin Trumpin ensimmäisellä kaudella vuonna 2019, jolloin liittovaltion hallinnon osittainen sulku kesti 35 päivää.

Tällä kertaa kongressin umpisolmu alkoi aueta Washingtonin aikaa sunnuntaina, kun senaatissa äänestettiin kompromissiratkaisun edistämisen puolesta äänin 60-40. Republikaanit saivat äänestyksessä tuekseen seitsemän demokraattisenaattoria sekä yhden sitoutumattoman senaattorin.

Republikaanien kelkkaan lähteneistä huolimatta senaatissa riitti silti kymmenittäin demokraattisenaattoreita, jotka eivät sopimusta sulattaneet. Ratkaisua vastustaneiden joukossa oli muun muassa senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer.

Presidentti Trump sanoi paikallista aikaa maanantaina, että demokraattijohtaja Schumer oli mennyt liian pitkälle sulkukiistassa. Trump kommentoi Schumerin toimintaa Fox Newsin haastattelussa, kun juontaja Laura Ingraham otti esille vaateet Schumerin väistymisestä johtopalliltaan.

Ingraham kysyi Trumpilta, mitä tämä tarkoittaa omalla kommentillaan, mutta Trump ei juuri näkemystään avannut.

Trump ja republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja liittovaltion hallinnon sulusta, vaikka edustajainhuone, senaatti ja Valkoinen talo ovat kaikki republikaanien hallinnassa.

VIIMEISIN sulku liittyy rahoituskiistaan, jossa on kyse erityisesti terveydenhuollosta. Demokraatit ovat olleet huolissaan, että terveysvakuutusmaksujen verohyvitykset loppuvat ja kansalaisten terveydenhuoltokulut kasvavat.

Senaatin republikaanijohtajat ovat luvanneet osana kompromissiratkaisua, että hyvitysten voimassaolon päättymistä koskevasta lakiesityksestä järjestetään äänestys joulukuussa.

Mitään suoraa taetta verohyvityksien jatkumiselle ei kuitenkaan ole tarjolla, ja esimerkiksi puhemies Johnson on sanonut CNN:lle, ettei hän takaa asiasta järjestettävän äänestystä edustajainhuoneessa.

Monet korkea-arvoiset demokraattipäättäjät ovatkin arvostelleet sopimusta sekä senaatin kollegoidensa päätöstä tukea sitä.

Muun muassa edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries on sanonut vastustavansa rahoitussuunnitelmaa, koska terveysvakuutusmaksujen hyvitysten jatkosta ei ole annettu minkäänlaisia takeita.

Senaattori Schumer niin ikään sanoi, ettei voi tukea sopimusta, joka ei ratkaise terveydenhuoltokriisiä.

Osa demokraattipäättäjistä on vuorostaan arvostellut Schumeria siitä, että hän ei onnistunut pitämään demokraattien rivejä yhtenäisinä.

- Tämä ilta on jälleen yksi esimerkki siitä, miksi tarvitsemme uutta johtajuutta, massachusettsilainen kongressiedustaja Seth Moulton sanoi sunnuntaina.