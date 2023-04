Yhdysvalloissa sotilasasiakirjojen vuodosta epäilty otettiin kiinni

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI sanoo tehneensä pidätyksen tietovuotoihin liittyen, kertoo New York Times. FBI kertoo tehneensä operaation Massachusettsissa North Dightonissa sijainneessa kodissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland vahvistaa, että laajaan sotilasasiakirjojen vuotoon liittyen on otettu kiinni ilmavoimien kansalliskaartilainen Jack Teixeira.

Kiinniotto sujui Garlandin mukaan ongelmitta. Teixeiran on määrä esiintyä tuomioistuimen edessä Massachusettsissa.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat aiemmin torstaina, että Teixeira oli tunnistettu vuodon epäillyksi tekijäksi. Teixeira on medioiden mukaan 21-vuotias ilmavoimien kansalliskaartilainen, joka tekee töitä tiedusteluosastolla. Hänen uskotaan jakaneen salaisia yhdysvaltalaisasiakirjoja noin 20-30 jäsenen ryhmässä viestipalvelu Discordissa.

New York Times kertoi jo Suomen aikaa torstai-iltana, että FBI valmistautui menemään sisälle epäillyn kotiin. Lehti kuvaili rakennuksen olleen eristettynä ja sen ulkopuolella olleen panssaroitu ajoneuvo sekä kymmenkunta poliisia. Ennen kiinniottoa lehdelle oli vielä vahvistettu, että FBI oli tehnyt etsintöjä Teixeiran äidin kodissa.

Garlandin mukaan Teixeira pidätettiin liittyen kansalliseen puolustukseen liittyvien tietojen luvattomaan paikaltaan poistamiseen, säilyttämiseen ja välittämiseen.

New York Timesin mukaan oikeusministerin kuvaus tapauksesta viittaisi siihen, että Teixeiraa tullaan syyttämään vakoilua koskevan niin sanotun Espionage Actin pohjalta. Jos näin on, jokainen asiakirja voisi johtaa omaan syytteeseensä, ja kustakin syytteestä voisi seurata jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

SEKÄ New York Times että Washington Post ovat haastatelleet vain kutsutuille rajoitetun ryhmän jäseniä. Ryhmän jäseniä yhdistivät New York Timesin mukaan kiinnostus aseisiin, rasistisiin nettimeemeihin ja videopeleihin.

Viime vuonna eräs ryhmän jäsen, josta lehden jututtamat puhuivat OG:na, alkoi Postin mukaan lähettää ryhmään sadoittain viestejä, joihin hän vaikutti kirjanneen salaisten asiakirjojen sisältöä. OG kertoi, että hänellä oli pääsy salaisten tietojen säilytyspaikkaan. Myöhemmin hän lähetti myös valokuvia asiakirjoista.

Vaikka haastateltavat eivät ole kertoneet lehdille tietoja vuotaneen oikeaa nimeä, New York Timesin keräämät tiedot olivat johtaneet Teixeiran jäljille.

OG luennoi viesteissään myös maailman tilasta. Hän maalasi erityisesti Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisista ja tiedusteluyhteisöstä synkkää kuvaa voimina, jotka yrittävät pitää kansalaiset pimennossa.

EVERSTILUUTNANTTI evp. Juhani Pihlajamaa nosti aiemmin torstaina Washington Postin artikkelin pohjalta tapauksen vertailukohdaksi Chelsea Manningin. Irakissa Yhdysvaltain armeijan tiedusteluanalyytikkona palvellut Manning vuoti muun muassa Irakin ja Afganistanin sotia käsitelleitä asiakirjoja Wikileaks-sivustolle.

- Tässä voi olla vähän sellaista samaa, että kaiken tiedon pitää olla vapaata, eikä sitä saa salata, Pihlajamaa arvioi STT:lle.

- Toisaalta tässä piirtyy kuva sellaisesta nuoremmasta ihmisestä, joka toimii eri alustoilla ja jolla on pyrkimys hankkia kunnioitusta siellä ryhmissä sillä, että hän pääsee käsiksi tällaiseen tietoon ja julkaisee sitä, Pihlajamaakin arvioi aiemmin torstaina.

New York Timesin mukaan suuri osa vuototapauksiin liittyvästä huomiosta on viime vuosina keskittynyt yksittäisiin virkamiehiin, jotka ovat tarjonneet tietoa toimittajille, jotta sitä saataisiin laajan yleisön tietoon. Tämä on puolestaan johtanut keskusteluun ilmiantajista ja vapaan lehdistön roolista avoimessa yhteiskunnassa. Se, mitä tuoreesta vuodosta on tähän mennessä tiedossa, näyttää viittaavan siihen, että tämä tapaus on erittäin erilainen aiempiin verrattuna, lehti arvioi.

”Koko ajan punnitaan sitä, kuinka paljon kannattaa salata”

WASHINGTON Postin lähde sanoi uskovansa, ettei vuotajan tarkoituksena ollut levittää tietoa ”online-perheensä” ulkopuolelle. Helmikuussa yksi ryhmän jäsenistä alkoi kuitenkin jakaa asiakirjoja myös muualle, ja ne lähtivät leviämään internetissä.

New York Timesille puhuneet Thug Shaker Central -ryhmän jäsenet sanoivat, että asiakirjat muualle verkkoon levittänyt oli eräs ryhmän alle 20-vuotias jäsen, joka oli julkaissut ne julkiselle keskustelupalstalle.

Washington Post on kertonut nähneensä liki 300 kuvattua asiakirjaa, joita ei ole ainakaan toistaiseksi vuodettu laajemmin verkkoon.

Vuoto on herättänyt jo keskustelua siitä, kuinka laajalla jakelulla salaista tietoa jaetaan.

- Se on ehkä se tämän päivän ongelma, että koko ajan punnitaan sitä, kuinka paljon kannattaa salata ja kuinka paljon tietoa kannattaa jakaa ja kuinka kauan se on relevanttia, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen arvioi STT:lle aiemmin torstaina.

- Informaatioaikakausi ja tietoyhteiskunta ei toimi, jos jokin tieto on niin salaista, että sitä ei voi oikein jakaa kellekään.