Yhdysvaltain kongressissa alustava sopu liittovaltion rahoituksesta – “Järkevin tie eteenpäin nykyisissä olosuhteissa”

Nykyisellään liittovaltion rahoitus on päättymässä syyskuun lopussa, ja maata uhkaa liittovaltion hallinnon osittainen sulku vain reilu kuukausi ennen presidentinvaaleja.

- Vaikka olen tyytyväinen siihen, että neuvottelut johtivat rahoitussopimukseen –, tämä sama sopimus olisi voitu tehdä kaksi viikkoa sitten, senaatin enemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer sanoi lausunnossaan.

- Sen sijaan puhemies (Mike) Johnson päätti seurata MAGA-tietä ja tuhlata arvokasta aikaa, Schumer jatkoi lausuntoaan New York Timesin mukaan.

Jälkimmäisellä kommentillaan Schumer viittasi edustajainhuoneen puhemieheen, republikaani Mike Johnsoniin. Hän on vaatinut muiden republikaanien kanssa viikkojen ajan, että rahoituksen pidentämispäätökseen sisällytettäisiin vaatimus siitä, että ihmisten on todistettava olevansa Yhdysvaltain kansalaisia, kun he rekisteröityvät äänestäjiksi.