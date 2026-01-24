Yhdysvaltain puolustusstrategia: roolia Europan ja Etelä-Korean puolustuksessa rajataan

Yhdysvaltain kansallisen puolustusstrategian mukaan Yhdysvallat aikoo rajata rooliaan muun muassa Euroopan ja Etelä-Korean puolustuksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuoreen puolustusstrategian mukaan päävastuu Korean niemimaan ja Euroopan puolustuksesta on liittolaismailla. Molempien osalta Yhdysvaltain antamaa tukea kuvaillaan kriittiseksi mutta aiempaa rajatummaksi.

Strategian mukaan Yhdysvallat pyrkii kannustamaan sotilasliitto Naton maita ottamaan vastuun Euroopan konventionaalisesta puolustuksesta. Asiakirjan mukaan Yhdysvaltain on myös määrä auttaa tämän mahdollistamisessa.

Strategian mukaan Etelä-Korea kykenee ottamaan päävastuun Pohjois-Koreaa vastaan luotavasta sotilaallisesta pelotteesta Yhdysvaltain rajatummalla tuella.

- Etelä-Korealla on tähän myös halua, koska se kohtaa välittömän ja selkeän Pohjois-Korean muodostaman uhan, strategiassa todetaan.

Strategian mukaan vastuupainotusten muuttaminen on linjassa sen kanssa, miten Yhdysvallat haluaa päivittää sotilaallista läsnäoloaan Korean niemimaalla.

Tuoreessa strategiassa todetaan, että Yhdysvaltain liittolais- ja kumppaniverkostoa aiotaan uudistaa maahan kohdistuvien uhkien pohjalta.

Perjantaina julkistetun puolustusstrategian on laatinut Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin kanslia. Asiakirja on Yhdysvaltain puolustusministeriön strateginen ohje, joka on tehty Yhdysvaltain presidentin alaisuudessa laaditun kansallisen turvallisuusstrategian pohjalta.

EDELLISEN hallinnon puolustusstrategiassa ilmaistiin tukea myös Taiwanille, mutta tuoreessa strategiassa Taiwania ei mainita lainkaan.

Kiinaa vastaan pelote syntyy puolustusstrategian mukaan voimannäytön, ei vastakkainasettelun kautta. Asiakirjan mukaan presidentti Donald Trump pyrkii vakaaseen rauhaan, reiluun kauppaan ja kunnioittaviin suhteisiin Kiinan kanssa, mutta asiaa tulee lähestyä voimakkain ottein.

Strategian mukaan Yhdysvallat pyrkii muodostamaan Kiinan merialueita ympäröivälle niin sanotulle ensimmäiselle saariketjulle (FIC) uskottavan pelotteen Kiinan sotilaallisia pyrkimyksiä vastaan. Taiwan on osa kyseistä saariketjua.

Strategiassa korostetaan Monroen oppia mukailevaa Yhdysvaltojen valtaroolia läntisellä pallonpuoliskolla ja mainitaan keskeisinä alueina muun muassa arktinen alue ja Etelä-Amerikka sekä etenkin Grönlanti, Meksikonlahti ja Panaman kanava.

Edellisen hallinnon strategiassa mainittiin useaan otteeseen ydinasepelote myös liittolaismaiden turvaamiseksi. Tuoreessa strategiassa ydinasepelote mainitaan vain Yhdysvaltoihin kohdistuvista uhkista puhuttaessa.