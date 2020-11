Yhdysvaltain ulkoministerin käsittämätön lausunto kohahdutti – näin reagoi Donald Trump

Donald Trump itsekään ei ole myöntänyt vaalitappiota vaan on toistuvasti puhunut vaalivilpistä, josta ei ole kuitenkaan todisteita.

Pompeon arvio toisesta Trumpin kaudesta kuultiin, kun tältä oli kysytty ovatko nykypresidentin työntekijät olleet jo yhteyksissä Joe Bidenin siirtymäkauden joukkueen kanssa.

– Maailma seuraa, mitä tapahtuu. Jokainen ääni lasketaan, Pompeo sanoi ja totesi tämän jälkeen muun muassa, että ulkoministeriö toimii tänään ja menestyy myös sen presidentin kanssa, joka on työssä 20.1. alkaen.

”Tästä syystä Mike oli luokkansa ykkönen West Pointissa”, Trump kirjoitti viitaten kuuluisaan sotilasakatemiaan.

Yhdysvalloissa viranomaiset ympäri maata kertovat, että presidentinvaaleissa ei ole havaittu vilppiä, kertoo New York Times. Lehti kertoo soittaneensa jokaisen osavaltion vaaleista vastaaville virkamiehille, jotka edustavat niin republikaaneja kuin demokraatteja. Kukaan heistä ei ollut havainnut laajamittaista vilppiä vaaleissa.

That’s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020