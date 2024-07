Yhdysvaltain vaaleista uhkaa tulla kaikkien kulttuurisotien äiti

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on syntymässä asetelma, joka on tuttu viimeaikojen kulttuurisodista. Vastakkain ovat sukupuoli, etnisyys ja gal-tan-akselin äärilaitoihin kiilautuneet arvot. Simo Alastalo Demokraatti

Asetelman voisi tiivistää näin: valkoinen, kutistuvien teollisuustaajamien heteromies, joka syö lihaa ja omistaa saastuttavan auton, kohtaa korkeasti koulutetun, suurkaupunkilaisen naisen, joka ajaa vähemmistöjen oikeuksia ja on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Sukupuolten ja arvojen sotaa johtaa tukevasti eläkeikäinen entinen presidentti, tv-julkkis ja kiinteistömiljonääri Donald Trump, joka esiintyy unohdetun kansan ja Yhdysvaltain sielun pelastajana.

Hänen vastaehdokkaakseen valitaan Kamala Harris, jamaikalais-intialais-amerikkalainen entinen San Franciscon piirisyyttäjä ja osavaltion oikeusministeri, josta tuli vuonna 2021 Yhdysvaltain ensimmäinen varapresidentiksi noussut tummaihoinen nainen.

YHDYSVALTAIN kulttuurisotia ovat vuosikymmenten ajan triggeröineet abortti ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet. Vanhempaa perua on kansalaisoikeustaistelun ytimessä oleva rotukysymys, erityisesti afroamerikkalaisten asema, jota on viime ajat pitänyt kansainvälisessä julkisuudessa Black Lives Matter -liike. Peistä taitetaan säännöllisesti myös aselakien löyhyydestä.

Kokonaisuuteen liittyy verbaaliseksi astaloksi muuttunut woke, joka on matkan varrella kadottanut merkityksensä.

Kaikille lienee selvää, millä puolella rintamaa Trump seisoo ja minne pian demokraattien ehdokkaaksi valittava Harris sijoittuu.

VAIKKA vaaleissa on suurelle osalle amerikkalaisista kyse rahasta, terveysvakuutusten pilviin karanneista hinnoista, palkoista, sosiaaliturvasta ja verotuksesta, pelissä on aina muutakin. Trump ja Harris nostavat raha-asioiden ulkopuolisten kysymysten merkityksen kokonaan uudelle tasolle.

Miten marraskuun vaalien asetelma eroaa Trumpin voittoon päätyneistä vuoden 2016 presidentinvaaleista, jolloin vastaehdokkaana oli demokraattien Hillary Clinton?

Trumpia vastassa on nytkin nainen, mutta tällä kertaa hän edustaa myös etnistä vähemmistöä.

Trumpin Maga-liike on tässä välissä myös radikalisoitunut lisää. Se on hävinnyt yhdet presidentinvaalit ja yrittänyt vallankaappausta. Lisäksi Trump on saanut Yhdysvaltain republikaanit toistelemaan valhettaan varastetuista vaaleista.

TAMMIKUUN 6. päivän (2021) kongressitalon valtauksesta on tullut yhteinen, vaalittava muisto, jota Trump itse säännöllisesti ruokkii. Republikaaneissa on ryhdytty myös huolestuttavan paljon puhumaan sisällissodan ja poliittisen väkivallan mahdollisuudesta.

Harrisin kampanja todennäköisesti pyrkii välttämään Hillary Clintonin virheitä, kuten Trumpin äänestäjien demonisointia. Clinton kutsui Maga-porukkaa halveksittavaksi (basket of deplorables), rasistiseksi, seksistiseksi, ksenofobiseksi ja islamofobiseksi.

Möläytys vahvisti viholliskuvaa ja päätyi voimauttamaan Trumpin tukijoita. Samalla poliittiset jakolinjat amerikkalaisessa yhteiskunnassa syvenivät. Trumpin äänestämisestä tuli asia, joka jakaa pysyvästi perheitä, työyhteisöjä ja kaveripiirejä.

MIKÄLI Harris onnistuu Joe Bidenin tavoin uskottavasti puhumaan Yhdysvaltojen yhdistämisestä ja välttämään maltillisia konservatiiveja karkoittavan liiallisen vähemmistöagendan, hän voi hyvinkin voittaa vaalit ja pitää avainosavaltiot sinisinä.

On epäselvää mitä Trumpin leirissä sen jälkeen tapahtuisi. Vaalitappiota pidetään siellä täysin mahdottomana ajatuksena.

Yhdysvaltain presidentinvaaleista uhkaa tulla edesmennyttä Irakin diktaattoria Saddam Husseinia mukaillen kaikkien kulttuurisotien äiti. On syytä toivoa, ettei kamppailu kuumene suoraksi väkivallaksi.

Korjattu klo 9.22 Harrisista tuli varapresidentti 2021.