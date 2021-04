Yhdysvaltalaisviranomaiset: Johnson & Johnsonin koronarokote voidaan ottaa jälleen käyttöön

Yhdysvalloissa viranomaiset puoltavat lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronarokotteen ottamista uudelleen käyttöön. Rokotteen käyttö keskeytyi noin puolitoista viikkoa sitten, kun viranomaiset alkoivat epäillä sen olevan yhteydessä harvinaisiin veritulppatapauksiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain tautikeskus CDC ja elintarvike- ja lääkevirasto FDA totesivat lausunnossaan, että yli 18-vuotiailla rokotteen hyödyt ylittävät sen riskit. Suositus rokotteen uudesta käyttöönotosta annettiin perjantaina paikallista aikaa.

Rokotuksia voidaan jatkaa Yhdysvalloissa heti, CDC:n johtaja Rochelle Walensky sanoi lehdistötilaisuudessa, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Johnson & Johnsonin rokotetta oli Yhdysvalloissa jaettu 13. huhtikuuta mennessä noin 6,8 miljoonaa annosta, lausunnossa kerrotaan. Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Johnson & Johnsonin rokotteen koko annos annetaan yhdellä pistoskerralla, kun taas muita EU:n rokotehankintalistalla olevia rokotteita tarvitaan kaksi annosta.

Yhdysvaltalaisviranomaisille on raportoitu tähän mennessä yhteensä 15 veritulppatapausta. Kaikki tapaukset on todettu naisilla. Uutistoimisto AFP:n mukaan Johnson & Johnsonin rokotteen oli saanut yhteensä 3,9 miljoonaa naista. 15:stä vakavan veritulpan saaneesta naisesta kolme kuoli. Suurin osa tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla.

CDC:n Walenskyn mukaan joillakin alle 50-vuotiailla naisilla voi olla pieni riski saada harvinainen veritulppa.

– Yhteys todennäköisesti on olemassa, mutta riski on hyvin pieni, Walensky sanoi.

Myyntilupa myös EU:ssa

Myös Euroopan lääkeviraston EMA on selvittänyt yhteyttä yhtiön rokotteen ja veritulppien välillä. EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) mukaan veritulppia on ollut harvinaisissa paikoissa, kuten aivoverisuonissa, vatsassa ja valtimoissa, ja niihin on liittynyt alhainen verihiutalepitoisuus ja joskus verenvuotoa.

Riskinarviointikomitea arvioi tiistaina, että varoitus näistä harvinaisista, alhaiseen verihiutalepitoisuuteen liittyvistä veritulpista pitäisi lisätä Johnson & Johnsonin rokotteen tuotetietoihin. Lisäksi kaikki tällaiset tapaukset pitäisi listata rokotteen hyvin harvinaisina sivuvaikutuksina.

EMA on huomauttanut, että koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin liittyy sairaalahoidon tarpeen ja kuoleman riski.

Johnson & Johnsonin rokotteella on jo myyntilupa EU:ssa. Maaliskuussa yhtiö keskeytti rokotteen toimitukset Eurooppaan, mutta tiistaina yhtiö ilmoitti, että se jatkaa toimituksia EU:hun, Norjaan ja Islantiin.

Suomi on tilannut Johnson & Johnsonin rokotetta yhteensä 2,4 miljoonaa annosta.

Epäilyjä harvinaisen veritulpan riskistä on liitetty myös Astra Zenecan koronarokotteeseen. Sille on Suomessa asetettu ikäraja. Rokotetta annetaan 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.