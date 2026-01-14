Ulkomaat
14.1.2026 15:58 ・ Päivitetty: 14.1.2026 15:58
Yhdysvaltojen Saudi-Arabian lähetystöltä varoitus
Yhdysvaltojen suurlähetystö Saudi-Arabiassa varoittaa lähetystön henkilöstöä alueellisista jännitteistä.
Lähetystön julkaisemassa tiedotteessa henkilöstöä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja välttämään matkustamista alueella olevien sotilaskohteiden läheisyyteen.
Lähetystö kehottaa maassa olevia Yhdysvaltain kansalaisia toimimaan samoin.
Mediatietojen mukaan Yhdysvallat harkitsee iskevänsä Iraniin, jonka hallinto on viime viikkoina tukahduttanut mielenosoituksia väkivaltaisesti.
Iranin arvellaan vastaavan mahdollisiin iskuihin iskemällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Lähi-idässä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.