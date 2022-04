Yhteenotoissa Jerusalemissa on haavoittunut jälleen yli 20 ihmistä – YK on vedonnut osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi

Jerusalemissa yhteenotoissa on jälleen haavoittunut yli 20 ihmistä.

Palestiinalainen Punainen Puolikuu on kertonut noin parinkymmenen palestiinalaisen haavoittuneen al-Aqsan moskeijan ympäristössä tapahtuneissa poliisin ja mielenosoittajien yhteenotoissa. Heistä viisi vietiin sairaalaan. Osa oli saanut haavansa kumipäällysteisistä luodeista.

Israelin poliisin mukaan satoja mielenosoittajia kokoontui varhain aamulla ja keräsi kiviä ennen kuin alueelle Temppelivuorelle alkoi saapua juutalaisvierailijoita. Temppelivuori on juutalaisten pyhin paikka, ja muslimeille se on kolmanneksi pyhin. Juutalaiset saavat vierailla paikassa tiettyinä aikoina mutta eivät rukoilla siellä.

Poliisi sanoi menneensä Temppelivuoren alueelle ”palauttaakseen järjestyksen”.

Levottomuuksia on paikallismedian ja poliisin mukaan ollut muuallakin kaupungissa. Itä-Jerusalemissa paikallinen sairaala on kertonut, että palestiinalaisnuoret olivat heitelleet kiviä kohti ohi kulkevia busseja, minkä seurauksena seitsemän ihmistä sai hoitoa lieviin vammoihin. Poliisi on kertonut pidättäneensä 18 palestiinalaista.