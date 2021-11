Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut valitsi Juho Saaren Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden 2022 yhteiskuntatieteilijäksi VTT Juho Saaren. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivä-verkkotapahtumassa torstaina 25.11.2021. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisuudessa köyhyystutkijana tunnetuksi tullut Saari on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan professori. Saari on koko uransa ajan tarkastellut hyvinvointivaltion, eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden teemoja julkaisten tai toimittaen kuutisenkymmentä kirjaa ja kaikkiaan vajaat 500 julkaisua, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut kertoo tiedotteessa.

– Saari on erittäin tuottelias sosiaalipolitiikan tutkija. Hän on tehnyt äärettömän tärkeää työtä tuottamalla tutkittua tietoa yhteiskunta-alasta. Arvostamme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa myös sitä, että Saari on jakanut tutkimustietoaan yhteiskunnan hyväksi sekä opastanut nuorempiaan tutkimuksen teossa, YKAn puheenjohtaja Antton Rönnholm perustelee valintaa tiedotteen mukaan.

Saari on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran, johon on kuulunut työskentelyä sosiaali- ja terveysministeriössä, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professorina sekä Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtajana.

Tästä vuodesta alkaen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukirahan kiinnostavalle yhteiskunnalliselle toimijalle. Juho Saari päätti jakaa tukirahan viitenä peräkkäisenä vuotena 500 euron palkintona parhaalle eriarvoisuuteen tai hyvinvointivaltioon liittyvälle tutkimukselle.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien.