Työmarkkinat

6.2.2026 08:14 ・ Päivitetty: 6.2.2026 08:18

YIT käynnistää muutosneuvottelut – vähennykset osumassa toimihenkilöihin, ylempiin toimihenkilöihin ja johtajiin

Arja Jokiaho

Rakennusyhtiö YIT aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään arviolta 115 työpaikan vähentymiseen Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vähennykset kohdistuisivat toimihenkilöihin, ylempiin toimihenkilöihin ja johtajiin.

Suunnitelmien edetessä arvioidaan syntyvän myös uusia rooleja ja tehtäviä.

YIT kertoo, että näiden muutosneuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat vähennykset eivät kohdistu työmailla tuotantotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin tai työmaatyöntekijöihin.

YIT suunnittelee toimintamallin uudistamista Asuminen Suomi- ja Rakennus-segmenteissä. Tavoitteena on yhtiön mukaan vastata entistä ketterämmin muuttuvaan asiakaskysyntään sekä keventää organisaatiorakennetta ja parantaa toiminnan tehokkuutta.

Uuden toimintamallin myötä yhtiö suunnittelee sopeuttavansa kustannusrakennettaan markkinaolosuhteisiin.

Suunnitteilla olevilla toimilla YIT arvioi saavuttavansa noin 15 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2027 loppuun mennessä. Vertailukohtana on vuosi 2025.

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoi perjantain tilinpäätöstiedotteessa, että Suomen asuntomyynti ei kehittynyt odotusten mukaisesti etenkään viime vuoden jälkipuoliskolla.

Isoimpana syynä oli heikon markkinatilanteen jatkuminen, mutta myös YIT:n asuntovaraston maantieteellinen epätasapaino.

Myös kuluvana vuonna ilmassa on varovaisuutta.

- Sopeutamme toimintaamme vallitseviin markkinaolosuhteisiin ja käynnistämme omaperusteisia kuluttaja-asuntoprojekteja kysynnän mukaan, Vuorenmaa sanoi.

Uusien asuntojen markkinan myyntivolyymien ei odoteta nousevan vielä vuonna 2026.

YIT:n tilauskanta loka-joulukuussa oli 2 915 miljoonaa euroa, kun syyskuun lopussa tilauskanta oli 2 929 miljoonaa euroa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 76 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto vuosineljänneksellä nousi 25 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 13 miljoonasta eurosta.

