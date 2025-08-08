Ulkomaat
8.8.2025 08:50 ・ Päivitetty: 8.8.2025 12:22
YK ja useat maat tuomitsevat Israelin aikeet
YK ja useat maat tyrmäävät Israelin turvallisuuskabinetin tekemän päätöksen vallata Gazan kaupunki.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan Israelin suunnitelma Gazan kaistan täydellisestä sotilaallisesta valtaamisesta on keskeytettävä välittömästi.
- Se on ristiriidassa kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen kanssa, jonka mukaan Israelin on lopetettava miehityksensä mahdollisimman pian, ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo lausunnossaan.
YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) viimevuotisen neuvoa-antavan lausunnon mukaan Israel miehittää laittomasti palestiinalaisalueita, muun muassa Gazaa.
Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi varhain tänään maan pääministeri Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta.
Valtaosa Gazan kaistasta on jo ollut Israelin sotilaallisessa hallinnassa. Netanjahu sanoi ennen turvallisuuskabinetin kokousta, että Israel aikoo ottaa Gazan täysin hallintaansa.
Suunnitelma on ristiriidassa myös kahden valtion ratkaisun ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden kanssa, Türk sanoo.
Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan Israelin tulisi sallia humanitaarisen avun täysi ja esteetön pääsy alueelle. Türk vaatii myös Gazassa pidettävien panttivankien vapauttamista ja että Israel vapauttaa mielivaltaisesti pidätetyt palestiinalaiset.
BRITANNIAN pääministeri Keir Starmer sanoo lausunnossaan, että Israelin päätös laajentaa hyökkäystään on väärä. Britannia kehottaa Israelia harkitsemaan päätöstä uudelleen välittömästi.
Britannian lausunnon mukaan Israelin päättämä toimi lisää vain verenvuodatusta eikä tee mitään konfliktin lopettamiseksi.
Turkki kehottaa kansainvälistä yhteisöä estämään Israelin suunnitelman Gazan kaupungin valtaamisesta.
- Vetoamme kansainvälistä yhteisöä täyttämään velvollisuutensa estääkseen tämän päätöksen toimeenpanon, Turkin ulkoministeriö sanoo lausunnossaan.
Päätöksen tarkoituksena on ajaa palestiinalaiset väkisin pois omalta maaltaan, Turkki sanoo.
Australian ulkoministeri Penny Wong sanoo lausunnossaan, ettei Israelin pitäisi toteuttaa suunnitelmaansa koko Gazan kaistan miehittämisestä.
MYÖS EU kritisoi Israelin esittämiä valtausaikeita.
Israelin pitää harkita uudelleen suunnitelmaansa laajentaa hyökkäystään Gazassa, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.