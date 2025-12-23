Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.12.2025 10:06 ・ Päivitetty: 23.12.2025 10:06

YK: Myanmarissa sotilasjuntta pakottaa ihmisiä vaaliuurnille brutaalilla väkivallalla ja uhkauksilla

LEHTIKUVA / AFP / SAI AUNG MAIN
Vaalimainos Kawhmussa Myanmarissa.

YK:n mukaan Myanmaria hallitseva sotilasjuntta käyttää rajua väkivaltaa ja uhkauksia pakottaakseen ihmisiä äänestämään tulossa olevissa juntan kontrolloimissa vaaleissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Junttaa vastustavat aseistetut oppositioryhmät taas käyttävät samoja keinoja estääkseen ihmisiä äänestämästä.

- Myanmarin sotilasviranomaisten on lopetettava sekä brutaalin väkivallan käyttö äänestämiseen pakottamiseksi että ihmisten pidättäminen eriävien mielipiteiden esittämisestä, sanoi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk.

Myanmarin sotilasjunttaa johtava kenraali Min Aung Hlaing on luvannut, että sunnuntaina alkavat ja kuukauden kestävät vaalit palauttavat rauhan ja demokratian maahan. Lupaus ei ole herättänyt luottamusta Myanmarissa eikä ulkomailla. Kansainväliset tarkkailijat pitävät vaaleja vain yrityksenä uudelleenbrändätä sotilasjuntan valta.

Vaalit pidetään väkivallan ja sorron vallitessa.

MYANMARISSA useita ihmisiä on tiettävästi pidätetty ”vaaliensuojelulain” rikkomisesta, ja monet ovat saaneet raskaita tuomioita. Esimerkiksi Hlainghayan kunnassa kolme nuorta tuomittiin 42-49 vuoden vankeusrangaistuksiin vaaleja vastustavien julisteiden ripustamisesta.

Türk tuomitsi myös junttaa vastustavien aseellisten ryhmien esittämät uhkaukset. Esimerkiksi Hlegun ja Pohjois-Okkalapan kunnissa eräs ryhmä on tehnyt pommihyökkäyksiä hallintorakennuksiin ja haavoittanut useita vaalivirkailijoita. Ryhmä on sanonut jatkavansa vaalivirkailijoiden kimppuun käymistä.

- Nämä vaalit selvästi pidetään väkivallan ja sorron vallitessa. Olosuhteet eivät anna ihmisten käyttää ilmaisunvapauttaan, yhdistymisvapauttaan tai kokoontumisvapauttaan niin, että he voisivat osallistua vaaleihin vapaasti ja merkityksellisesti, Türk sanoi.

Kenraali Min Aung Hlaing kaappasi vallan Myanmarissa vuonna 2021 ja syrjäytti maan demokraattisesti valitun hallituksen. Vallankaappauksesta alkoi yhä käynnissä oleva sisällissota.

