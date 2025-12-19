Ulkomaat
YK: Nälänhätä ohi Gazassa
Gazan kaistalle julistettu nälänhätä on ohi, kertoo YK. Nälänhädän poistamisessa on auttanut Gazan alueelle päästetty humanitaarinen apu, mutta YK:n mukaan ruokatilanne alueella on edelleen kriittinen.
Koko Gazan kaistan alue on hätätilassa ensi vuoden huhtikuulle asti, mutta kaistalla ei ole enää yhtään aluetta, jossa kärsittäisiin nälänhädästä, YK:n pestaama tarkkailukoalitio tiedotti.
Ruokakriisi ei kuitenkaan ole YK:n mukaan ohi Gazan kaistalla, vaan epävakaa ruokatilanne koskee edelleen 1,6:ta miljoonaa ihmistä.
Yhdysvaltojen neuvottelema aselepo on vallinnut Gazassa lokakuusta lähtien, mutta molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan lukuisista aseleporikkomuksista.
Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lähes 400 ihmistä aselevon alkamisen jälkeen. Israelin mukaan kolme sen sotilasta on saanut surmansa alueella aselevon aikana.
