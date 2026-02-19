Ulkomaat
19.2.2026 08:33 ・ Päivitetty: 19.2.2026 08:33
YK: Sudanissa tapahtuu kansanmurha – ”Suunniteltuja operaatioita”
YK:n riippumattoman tutkintakomitean mukaan puolisotilaallisten RSF-joukkojen toiminta Sudanin El-Fasherissa täyttää kansanmurhan tunnusmerkit. Tutkintakomitea kertoi asiasta torstaina.
YK:n mukaan RSF-joukkojen tekemät rikokset El-Fasherissa ja sen ympärillä eivät ole olleet vain satunnaisia sodan ylilyöntejä. Sen sijaan rikokset ovat olleet YK:n mukaan osa suunniteltua operaatiota. Tähän viittaa YK:n mukaan muun muassa rikosten laajuus ja julkinen tuki RSF-joukkojen johdosta.
YK muun muassa katsoo, että RSF-joukkojen tekemä Darfurin kaupungin valtaus lokakuussa aiheutti kolme päivää kestävän absoluuttisen kauhun. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on aiemmin raportoinut kaupungissa tapahtuneista pahoinpitelyistä, teloituksista ja raiskauksista.
Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on varoittanut, että RSF-joukkojen julmuudet Darfurissa voivat olla sekä sotarikoksia että rikoksia ihmisyyttä vastaan.
Puolisotilaalliset RSF-joukot ovat olleet sodassa Sudanin asevoimia vastaan vuoden 2023 huhtikuusta lähtien. YK on aiemmin kuvannut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi.
Taisteluiden seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, ja noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.
